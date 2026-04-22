Razie de amploare miercuri dimineață în Ariceștii Rahtivani

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
Polițiștii secției 7 Cocorăștii Colț au organizat în această dimineață o razie de amploare pe raza comunei Ariceștii Rahtivani. Acțiunea polițiștilor s-a încheiat cu zeci de amenzi, reținerea a două permise de conducere și a trei certificate de înmatriculare. 

Activitatea a avut ca obiectiv prevenirea și combaterea faptelor antisociale, creșterea gradului de siguranță publică, precum și menținerea unui climat corespunzător de ordine și liniște publică.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate verificări privind respectarea măsurii arestului la domiciliu, precum și activități specifice pentru depistarea persoanelor dispărute ori plecate voluntar de la domiciliu.

Totodată, au fost legitimate peste 200 de persoane și verificate aproximativ 200 de autovehicule. De asemenea, au fost derulate controale la agenți economici și la personalul de pază, precum și verificări privind legalitatea șederii cetățenilor pe teritoriul României.

Pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la normele rutiere, au fost instituite 12 filtre, fiind efectuate testări cu aparatura din dotare în vederea stabilirii stării psiho-fizice a conducătorilor auto.

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale la regimul rutier. Totodată, au fost dispuse măsuri tehnico-administrative, constând în reținerea a 2 permise de conducere și retragerea a 3 certificate de înmatriculare.

Exclusiv

Crama Strămutată, visul unui tânăr de 33 de ani construit pe dealurile de la Chițorani

Marius Nica Marius Nica -
Pe un vârf de deal, între viile de la...

Invazie de pelicani și cormorani la Fulga. Dezastru piscicol și zeci de mii de euro pagube

Oana Stoica Oana Stoica -
Piscicultura românească se confruntă cu o presiune fără precedent,...

Trei tineri din Ploiești au creat „Senior Safe”, semnul care cere răbdare față de șoferii vârstnici

Corina Matei Corina Matei -
Marius Zinveliu, Ana Militaru și Marian Brănoiu, trei antreprenori...

