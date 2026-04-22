Investigație gratuită pentru depistarea osteoporozei la Spitalul Județean de Urgență Ploiești prin testul DEXA

Spitalul Județean de Urgență Ploiești introduce, în premieră, investigația de osteodensitometrie (DEXA), utilizată pentru evaluarea rezistenței oaselor și depistarea precoce a osteoporozei. Analiza este gratuită pentru pacienți, pe baza biletului de trimitere, în contract cu CAS Prahova (Casa de Asigurări de Sănătate).

Osteodensitometria este o investigație imagistică care măsoară densitatea minerală a oaselor, adică gradul lor de rezistență. Cu ajutorul acesteia, medicii pot stabili dacă oasele sunt normale sau dacă există risc de fracturi.

Examinarea se face, de regulă, la nivelul coloanei și șoldului, durează aproximativ 10–15 minute și nu necesită pregătire specială. Este o procedură neinvazivă și nedureroasă, realizată cu un aparat modern, care oferă rezultate precise.

Potrivit reprezentanților SJU Ploiești, investigația este indicată femeilor aflate la menopauză, persoanelor cu risc de osteoporoză, pacienților care au suferit fracturi, dar și bolnavilor celor care urmează un tratament pentru afecțiuni de natură osoasă.

Osteodensitometria se realizează în laboratorul de radiologie și imagistică medicală al spitalului. Programările pot fi făcute telefonic, la 0244 537711, sau online, pe site-ul oficial al Spitalului Județean de Urgență Ploiești.