Când joacă Petrolul următorul meci pe teren propriu. LPF a anunțat programul etapei din weekendul de 1 mai

Petroliștii vor putea să-și petreacă weekendul de 1 mai și pe stadion. LPF a anunțat programul etapei a 7-a din play-off/play-out, iar meciul Petrolului, contra celor de la UTA, este programat duminică, 3 mai, de la ora 18.15.

Programarea meciului în ultima zi din weekend este favorabilă ploieștenilor din cel puțin două motive: 1. Petrolul joacă vineri 24 aprilie, de la ora 20.30, cu FCSB în deplasare și va avea nouă zile la dispoziție pentru a pregăti meciul cu UTA 2. Duminică spre seară este finalul unui weekend prelungit și majoritatea oamenilor se trag spre casă, deoarece luni 4 mai este zi lucrătoare, iar asta ar putea aduce o asistență mai numeroasă pe stadion. În plus, vremea se anunță plăcută la începutul lunii mai.

Datele meciurilor de baraj pot fi schimbate de Liga Campionilor

Meciul cu UTA va fi penultimul pe teren propriu, în acest sezon, pentru ploieșteni, în eventualitatea că echipa va evita barajul. În ultima etapă a play-outului, Petrolul va juca acasă împotriva Oțelului. Echipa mare și două partide în deplasare, cu FCSB și FC Botoșani.

În cazul, mai puțin fericit, în care echipa lui Mehmet Topal nu va prinde unul dintre locurile direct salvatoare, meciurile de baraj sunt programate pe 23 și 30 mai. Este însă foarte posibil ca dubla să fie amânată cu o zi, deoarece pe 30 mai este programată finala Ligii Campionilor, de la Budapesta, care de anul acesta începe la ora 19.00 și nu la 22.00, cum a fost în ultimii ani.

Veste bună pentru Petrolul: Unirea Slobozia nu a obținut licența

Zilele viitoare se va clarifica și situația echipei Unirea Slobozia, care nu a obținut în primă fază licența pentru sezonul viitor. Dacă lucrurile rămân așa și ialomițenii nu reușesc să îndeplinească criteriul financiar cerut de FRF, atunci vor fi cea de-a doua echipă retrogradată, alături de Metaloglobus, care nu mai are șanse de salvare.

Programul etapei a 7-a:

Vineri, 1 mai:

Csikszereda – FCSB, ora 20.30.

Sâmbătă, 2 mai:

Oțelul Galați – Metaloglobus, ora 15:00.

Farul Constanța – FC Botoșani, ora 17:30.

„U” Cluj – FC Argeș, ora 20:30.

Duminică, 3 mai:

Petrolul Ploiești – UTA Arad, ora 18:15.

Universitatea Craiova – Dinamo, ora 21:00.

Luni, 4 mai:

