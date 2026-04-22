Slujbă de resfințire la biserica „Buna Vestire” din Ploiești după ce lăcașul de cult a fost restaurat complet

Biserica „Buna Vestire” din Ploiești va fi resfințită duminică, 26 aprilie, după lucrări ample de restaurare și înfrumusețare desfășurate în ultimii ani. Evenimentul are loc în ziua celui de-al doilea hram al lăcașului de cult, Duminica Sfintelor Femei Mironosițe.
Situată pe strada Plevnei nr. 2, biserica, potrivit basilica. ro, datează de la începutul secolului al XVIII-lea și a fost refăcută în mare parte în 1833, cu sprijinul ctitorului Teodor Zaplan.
Din vechea construcție s-au păstrat ușile împărătești din 1720 și tronul arhieresc. În timpul lucrărilor recente au fost descoperite și sfinte moaște, precum și înscrisuri vechi legate de primele sfințiri.
Parohia „Buna Vestire” se remarcă printr-o tradiție îndelungată și, mai ales, printr-o viață comunitară dinamică, profund implicată în acțiuni social-filantropice.
Sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 17:00, va fi oficiată slujba Privegherii, iar duminică, de la ora 08:30, credincioșii sunt așteptați la slujba de resfințire, oficiată de Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, delegat al Patriarhului Daniel.