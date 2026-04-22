Tânăr de 20 de ani găsit spânzurat într-o casă părăsită din Boldești Scăeni

Autor: Ștefan Vlăsceanu
O descoperire macabră a fost făcută luni, 20 aprilie, într-o casă părăsită din Boldești Scăeni. Un bărbat care toaleta vegetația în curtea imobilului, deranjat de un miros greu, înțepător, a făcut verificări și într-una dintre camere a găsit cadavrul în descompunere al unui tânăr. 

Surse apropiate anchetei au declarat pentru Observatorul Prahovean că trupul neînsuflețit a fost găsit într-o cameră greu accesibilă a locuinței, iar potrivit primelor cercetări tânărul și-a pus capăt zilelor prin spânzurare.

Pe corpul acestuia nu au fost găsit urme vizibile de violență, iar polițiștii au stabilit că este vorba de un băiat în vârstă de 20 de ani, din Boldești Scăeni, identificarea fiind făcută de tatăl acestuia.

Aceleași surse au mai precizat că împotriva tânărului care și-a pus capăt zilelor exista un ordin de protecție față de mai mulți membri ai familiei.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, procedură standard în astfel de cazuri, iar cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei.

Cercetările polițiștilor continuă pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea tragediei.

