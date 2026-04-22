Mall-ul Winmarkt din Ploiești a fost vândut. Cine este noul proprietar

Autor: Marius Nica

Centrul comercial Winmarkt din Ploiești a fost vândut, tranzacția fiind evaluată la puțin peste 10 milioane de euro.

Grupul italian Imobiliare Grande Distribuzione (IGD), prezent de aproximativ 18 ani în România, a decis să își vândă treptat toate proprietățile, inclusiv centrul comercial din Ploiești, ca parte a unui program amplu de restructurare și reducere a datoriilor, anunță profit.ro.

Valoarea totală a tranzacției, care include centrul comercial și spațiile de birouri aferente, este estimată la aproximativ 10,1 milioane de euro, conform valorii contabile a activelor.

Centrul comercial are o suprafață de peste 4.200 de metri pătrați și găzduiește chiriași precum magazinele Pepco, Carrefour Market și KiK, iar spațiile de birouri sunt aproape integral închiriate unei instituții publice.

Noul proprietar al centrului comercial este compania Dolphin Invest S.A.

Potrivit termene.ro, compania este deținută de două firme, MMT LIMITED și WGAI LTD, și a avut o cifră de afaceri în 2024 de 39.592.537 lei și un profit de 19.729.421 lei, cu numai 28 de angajați.

Principalul domeniu de activitate al noului proprietar Winmarkt îl reprezintă comerțul cu produse alimentare și nealimentare.

