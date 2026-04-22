Trump prelungește armistițiul cu Iranul, dar menține blocada în strâmtoarea Ormuz

Autor: Marius Nica
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat marți seara că Statele Unite amână atacarea Iranului, la solicitarea Pakistanului, până când Teheranul va veni cu o propunere clară și asumată de toți liderii iranieni pentru soluționarea conflictului și până la încheierea negocierilor de pace.

Declarația a fost făcută într-o postare publicată pe rețeaua socială Truth Social.

Potrivit președintelui american, solicitarea de amânare a acțiunii militare a venit din partea conducerii Pakistanului, inclusiv a șefului armatei, Asim Munir, și a premierului Shehbaz Sharif.

„În baza faptului că guvernul Iranului este serios fracturat și în urma solicitării mareșalului Asim Munir și premierului pakistanez Shehbaz Sharif, am fost rugați să amânăm atacul asupra Iranului până când liderii și reprezentanții (Teheranului) vor veni cu o propunere unitară”, a spus Trump.

Președintele SUA a precizat că, deși atacul a fost amânat, forțele armate americane vor continua blocada în strâmtoarea Ormuz și vor rămâne pregătite pentru o eventuală intervenție.

Trump a adăugat că a ordonat, în același timp, armatei americane să continue blocada și să rămână „pregătită și capabilă”, potrivit Antena 3.

