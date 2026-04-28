Investiții de 40 milioane lei din fonduri europene la Breaza. Autobuze electrice pentru transportul local

În Breaza, opt proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o valoare de 40 de milioane de lei, sunt finalizate sau aproape finalizate. Investițiile vizează modernizarea infrastructurii urbane, creșterea eficienței energetice a blocurilor și unităților de învățământ, montarea de insule ecologice, dar și achiziția de autobuze electrice care vor deservi transportul public local. (VIDEO)

Potrivit autorităților, cinci dintre proiecte au fost deja finalizate, iar alte trei sunt realizate în proporție de peste 95%.

Proiectele încheiate vizează în principal infrastructura urbană și eficiența energetică. Au fost instalate insule ecologice pentru colectarea selectivă a deșeurilor, care urmează să devină funcționale în maximum două săptămâni, potrivit primarului Bogdan Novac.

De asemenea, șapte blocuri de locuințe au fost reabilitate energetic, iar două unități de învățământ au fost modernizate.

Alte investiții sunt finalizate în procent de 95% a precizat edilul în cadrul unei conferințe de presă organizate luni, 27 aprilie. Este vorba despre lucrările de reabilitare și eficientizare energetică la Grădinița „Castelul Fermecat”, unde învață 300 de copii, modernizarea unei creșe, precum și dotarea sălii de consiliu local cu echipamente audio-video.

Primarul a anunțat și că în oraș vor fi instalate camere de supraveghere video, ca parte a proiectelor de digitalizare.

Unul dintre cele mai importante proiecte, însă, vizează introducerea transportului public local, în condițiile în care până acum Breaza nu a avut un astfel de serviciu. Au fost deja achiziționate trei autobuze electrice, care vor intra în circulație în vara anului 2026.

„Acest serviciu va asigura legături între diferitele zone ale orașului și îi va ajuta pe cetățenii care nu au acces la transport public”, a declarat primarul Bogdan Novac.

Conferința de presă poate fi urmărită aici: