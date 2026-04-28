Cât îi costă pe părinți finalul de an școlar: banchet, rochie, salon și fotograf

Anul 2026 a venit cu o serie de scumpiri pe toate planurile. Bineînțeles că acest lucru înseamnă mai mulți bani, scoși de părinți din buzunar (sau de pe card) pentru banchetul de final de promoție al copilului, fie că este vorba de banchetul de clasa a VIII-a, fie că despre cel de clasa a XII-a.

Banchet, ținute, salon, album foto, flori pentru profesori — cheltuielile se adună pe nesimțite și pot depăși, fără efort, un salariu mediu net. Am calculat tot ce presupune finalul de ciclu școlar, de la taxele de participare până la manichiura de seară.

Există o vorbă nerostită printre părinții de clasa a VIII-a și a XII-a: că finalul de an se pregătește financiar de la începutul lui. Și nu e o exagerare. Spre deosebire de alte cheltuieli școlare care pot fi amânate sau evitate, banchetul de absolvire vine cu un calendar fix, cu presiune socială și, adesea, cu o locație deja aleasă de alții. Cei care nu au pus bani deoparte din timp se trezesc că trebuie să scoată, într-o singură lună, sume care la orice altă vreme ar părea considerabile.

Am încercat să estimăm cât mai realist costurile pentru un părinte din județul Prahova — ținând cont atât de variantele modeste, cât și de cele care tind spre spectaculos.

Banchet de clasa a VIII-a: mai puțin fastuos, dar nu mai puțin costisitor

Evenimentul de final de gimnaziu este, în general, mai „subțire” decât cel de liceu. Nu implică, de regulă, deplasare în afara orașului, cazare sau robă de absolvire. Și totuși, un pachet standard pentru cursul festiv și banchet — care cuprinde locația, un fotograf profesionist, filmare, album foto per elev, eșarfe inscripționate, buchete de flori și DJ — ajunge destul de ușor la 400–500 de lei per copil. La unele școli, suma e mai mică; la altele, dacă părinții aleg o sală cu pretenții sau adaugă surprize scenice și tort personalizat, poate urca spre 600–700 de lei.

Dacă taxa de participare pare suportabilă, ținuta e adesea unde apar primele surprize. O fetiță care vrea să arate bine la cursul festiv are nevoie, în varianta rezonabilă, de o rochie între 150 și 400 de lei, de o pereche de pantofi de vreo 100–200 de lei și, dacă merge la un salon, de coafură și machiaj — un pachet de bază pornește de la 150 de lei și poate ajunge ușor la 300.

Băieții scapă, în teorie, mai ieftin: un sacou, o cămașă bună și pantofi decenți pot fi găsite și la 300 de lei împreună, dacă nu se insistă pe marcă sau croitorie. Dacă există deja aceste haine în dulap, costul e zero — dar mulți copii de 14–15 ani nu au o ținută de ocazie pregătită.

Se adaugă florile pentru dirigintă și ceilalți profesori — o cheltuială mică în sine, de 50–100 de lei, dar care în clasele cu mulți elevi se colectează și devine o sumă respectabilă per familie. La fel, micile cadouri simbolice de la finalul anului, dacă există această tradiție în colectiv.

Adunat realist, un părinte cu o fată în clasa a VIII-a poate cheltui între 800 și 1.200 de lei pentru întregul pachet. Cu un băiat, varianta medie coboară ușor, spre 700–900 de lei. Cei care optează pentru ținute închiriate, machiaj făcut acasă și o locație mai accesibilă pot rămâne sub 600 de lei. Cei care vor rochie de firmă, salon complet și banchet la o sală de evenimente cu meniu à la carte pot depăși 1.500 de lei fără să forțeze nota.

Banchet de clasa a XII-a: costurile devin cu adevărat serioase

Banchetul de absolvire a liceului este o cu totul altă categorie de eveniment — și de cheltuială. Multe licee din Prahova au tradiția de a organiza petrecerea în afara orașului, la Poiana Brașov, pe litoral sau în alte destinații turistice cu locații de patru sau cinci stele. Asta înseamnă automat transport, cazare una-două nopți și o taxă de participare care, în cazuri concrete mediatizate recent în județ, a ajuns la 1.200 de lei per elev. În această taxă nu era inclus transportul dus-întors, DJ-ul, fotograful și închirierea robei pentru ceremonie. Toate, adunate, se ridică la 1.500-1.700 de lei pentru un copil.

Nu e o excepție: e un nivel tot mai comun pentru liceele cu tradiție din Ploiești și din alte orașe ale județului.

Problema nu e neapărat suma în sine, ci faptul că ea vine pe deasupra tuturor celorlalte cheltuieli și că, de cele mai multe ori, locația e aleasă fără consultarea prealabilă a tuturor părinților. Cei care nu-și permit sunt puși în fața unui fapt împlinit, iar copilul lor riscă să fie singurul absent de la un eveniment definitoriu pentru promoție.

Dar taxa de 1.500 de lei e, paradoxal, partea mai ușor de anticipat. Ținutele sunt unde se duc cu adevărat banii. O elevă care vrea să se prezinte bine la banchetul de liceu are în față un întreg ecosistem de cheltuieli: rochia — care pornește de la 250–300 de lei pentru variante accesibile și urcă lejer la 1.500–2.000 de lei pentru modele de firmă sau comandate la croitoreasă – pantofii de gală (150–400 de lei), geanta asortată (100–300 de lei), bijuteriile (câteva zeci până la câteva sute de lei), coafura profesională (150–250 de lei), machiajul (100–200 de lei), manichiura și pedichiura (100–300 de lei împreună, în funcție de tehnică). Totalizat, o elevă care vrea un look complet și îngrijit, fără excese, ajunge ușor la 800–1.200 de lei doar pentru ținută și salon.

Băieții nu scapă nici ei ieftin, chiar dacă lista e mai scurtă. Un costum decent de liceu nu se găsește sub 500 de lei — iar pentru unul care cade bine și arată îngrijit în poze, bugetul realist pornește de la 700–800 de lei, la care se adaugă camașa, pantofii și, uneori, o vizită la frizer pentru coafura de seară.

Nu trebuie uitați nici banii de buzunar pentru cele una-două zile petrecute departe de casă: mici cheltuieli personale, băuturi suplimentare față de pachetul inclus, suveniruri, bacșișuri — încă 100–300 de lei care dispar rapid.

Dacă adunăm totul — taxă participare, ținută completă, salon și bani de buzunar — un părinte cu o fată la clasa a XII-a se poate aștepta să cheltuiască între 2.500 și 3.500 de lei în varianta medie. Cei care aleg o rochie mai scumpă, mai multe servicii de salon sau un banchet într-o locație exclusivistă pot ajunge la 5.000–7.000 de lei. La polul opus, cu ținută simplă, machiaj făcut acasă și un banchet organizat local, costul total poate fi ținut sub 2.000 de lei — dacă familia are acest cuvânt de spus în decizia colectivă.

Ce poate face un părinte care are copil în clasa a VIII-a sau a XII-a

Primul lucru pe care îl recomandă părinții cu experiență este să te implici din timp în decizia privind locația banchetului. Cu cât mai devreme se poartă discuția în colectiv, cu atât mai mari șansele să se găsească o variantă care să nu excludă financiar pe nimeni. Locațiile din județ sau din orașele apropiate pot oferi un eveniment la fel de memorabil la un cost cu 30–40% mai mic față de o destinație montană sau de litoral.

Pentru ținute, piața s-a diversificat mult în ultimii ani. Rochiile de banchet închiriate de la saloane specializate costă 200–400 de lei și arată impecabil în poze. Platformele de second-hand online au modele purtate o singură dată, la prețuri de două-trei ori mai mici decât cele din magazine. Costumele pentru băieți pot fi închiriate sau cumpărate din colecții de sezon la prețuri rezonabile, dacă nu se insistă pe brand.

O altă cheltuială ușor de redus este albumul foto. Pachetele incluse în taxa de banchet sunt adesea supraevaluate față de ce oferă piața online — același album tipărit de calitate poate costa 80–150 de lei comandat direct, față de 200–300 de lei în pachet.

Și poate cel mai important: e în regulă să spui NU unor cheltuieli care nu se încadrează în buget. Finalul de liceu sau de gimnaziu rămâne un moment important indiferent de cât costă rochia sau de câte stele are hotelul din Poiană. Copilul nu va ține minte prețul — va ține minte că a fost acolo. Mai dificil este cu școlile cu tradiție, unde nu prea există NU, și unde prețul banchetului se ridică peste posibilitățile financiare medii. Și atunci, ai de ales: merge copilul la banchet sau nu merge. Și aici este, de fapt, marea problemă!