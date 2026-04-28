Femeie înjunghiată pe o stradă din Ploiești de iubitul fiicei sale. (UPDATE)

Scene violente s-au petrecut seara trecută pe o stradă din cartierul Vest din Ploiești. O femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani a fost înjunghiată de iubitul fiicei sale.

- Publicitate -

UPDATE: Potrivit conducerii SJU Ploiești, femeia are două plăgi superficiale: una la nivelul scalpului, în regiunea occipitală, cu sângerare importantă, și alta la nivelul umărului stâng. Pacienta a fost stabilizată și internată la Chirurgie II.

Victima a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Ploiești unde a primit îngrijiri medicale de specialitate.

- Publicitate -

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că bărbatul se afla sub influența alcoolului și ar fi recurs la acest gest fiind nemulțumit că femeia nu era de acord cu relația pe care acesta o avea cu fiica sa.

Suspectul, în vârstă de aproximativ 30 de ani, se află în custodia poliției, iar oamenii legii efectuează cercetări pentru a găsi obiectul pe care acesta l-a folosit în timpul agresiunii.

În funcție de evoluția stării de sănătate a victimei polițiștii vor încadra juridic fapta.

- Publicitate -

Vom reveni cu detalii