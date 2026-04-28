Prima demisie din PSD din cauza alianței cu AUR

Senatoarea Victoria Stoiciu a anunțat că a demisionat din Partidul Social Democrat (PSD), la scurt timp după ce formațiunea a decis să depună o moțiune de cenzură împreună cu AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Într-o postare publică, parlamentara a precizat că decizia vine după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură, considerând că direcția actuală a partidului nu mai este compatibilă cu viziunea sa politică.

„Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moțiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea și direcția actuală a partidului au intrat pe contrasens total”, a transmis Victoria Stoiciu.

Aceasta a susținut că este nevoie de menținerea unui „cordon sanitar” față de forțele extremiste și a avertizat asupra riscurilor politice generate de colaborarea cu astfel de formațiuni.

Totodată, senatoarea a mulțumit colegilor din PSD pentru colaborarea din perioada în care a activat în partid, precizând că nu poate face parte dintr-un proiect politic care, în opinia sa, sacrifică valorile democratice fundamentale.