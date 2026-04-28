Cum arată moțiunea de cenzură PSD–AUR împotriva Guvernului Bolojan [DOCUMENT]

PSD și AUR au finalizat textul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan, document în care Executivul este acuzat de măsuri de austeritate, instabilitate economică și lipsă de dialog cu partenerii sociali.

UPDATE PSD și AUR au strâns 241 de semnături din cele 233 necesare pentru demiterea guvernului PNL-USR-UDMR și a premierului Bolojan.

Potrivit documentului, publicat de digi 24.ro, inițiatorii susțin că actualul Guvern ar fi adoptat decizii care au afectat nivelul de trai al populației și mediul de afaceri, invocând creșterea taxelor, reducerea cheltuielilor publice și presiunea asupra anumitor categorii sociale.

Documentul poate fi consultat aici:motiune de cenzura aur-psd

Moțiunea de cenzură critică, de asemenea, modul în care Guvernul ar fi gestionat politicile economice și bugetare, autorii documentului afirmând că acestea au generat incertitudine și tensiuni sociale.

Documentul urmează să fie dezbătut și votat în Parlament cel mai probabil săptămâna viitoare. Pentru adoptarea moțiunii este nevoie de cel puțin 233 de voturi, cu 14 mai mult decât au PSD și AUR. Detalii aici:

În cazul în care moțiunea va fi adoptată, Guvernul Bolojan va fi demis, iar președintele României va trebui să desemneze un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Dacă nu se va forma o majoritate parlamentară stabilă, se poate ajunge la organizarea de alegeri anticipate.