Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost depusă. Votul are loc pe 5 mai

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost depusă marți, 28 aprilie 2026, în Parlament. Anunțul a fost făcut de liderul AUR, George Simion, în absența reprezentanților PSD. Birourile Permanente reunite ale celor două camere urmează să se întrunească tot astăzi pentru declanșarea procedurii oficiale. Miercuri, moțiunea va fi citită în plenul Parlamentului, iar votul este programat pentru marți, 5 mai, la ora 11.00.

- Publicitate -

Documentul, intitulat „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, acuză Executivul de politici economice care ar conduce la „sărăcirea populației” și la înstrăinarea activelor strategice ale statului.

Moțiunea a strâns 248 de semnături, provenind de la PSD, AUR, PACE – Întâi România, POT, SOS și parlamentari neafiliați. Pragul necesar pentru demiterea Guvernului este de 233 de voturi, scrie Mediafax.

- Publicitate -

Fisuri în PSD

Ziua a adus și două pierderi importante pentru social-democrați. Senatoarea Victoria Stoiciu și-a anunțat demisia din partid, invocând faptul că direcția actuală a PSD a intrat „pe contrasens total” cu propriile convingeri, după ce a refuzat să semneze moțiunea. Separat, senatorul Felix Stroe nu va participa nici la dezbatere, nici la vot, din motive medicale, ceea ce înseamnă două voturi în minus pentru partid.

Context și reacții

Decizia de a depune o moțiune comună a fost luată pentru a maximiza șansele de reușită ale demersului. Liderul AUR, George Simion, a explicat că, dacă fiecare partid și-ar fi depus propria moțiune, risca să cadă la vot separat, potrivit Europa FM.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat că nu există niciun acord politic cu AUR după moțiune și că singura colaborare vizează demiterea actualului Executiv. El a precizat că, după vot, PSD va opta fie pentru rămânerea într-o coaliție proeuropeană, fie pentru trecerea în opoziție, excluzând categoric o viitoare guvernare alături de AUR.

- Publicitate -

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a catalogat demersul drept „culmea iresponsabilității”, subliniind că o majoritate care dărâmă un guvern are responsabilitatea să propună rapid o alternativă, și a anunțat că PNL nu va mai forma o altă coaliție cu PSD, potrivit New Money.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nimic nu oprește PSD să inițieze alte acțiuni politice și a precizat că președintele Nicușor Dan nu i-a cerut să demisioneze. Dacă moțiunea va trece, Bolojan a anunțat că președintele va relua negocierile pentru formarea unui nou Cabinet, excluzând categoric o guvernare alături de PSD.