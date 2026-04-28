Câte voturi sunt necesare pentru demiterea Guvernului Bolojan. PSD și AUR strâng semnături

Moțiunea de cenzură anunțată de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan poate fi adoptată doar dacă va întruni majoritatea absolută a parlamentarilor, respectiv 233 de voturi din totalul celor 465 de parlamentari.

Potrivit Constituției, pentru ca un guvern să fie demis este nevoie ca jumătate plus unu din numărul total al deputaților și senatorilor să voteze în favoarea moțiunii de cenzură.

În prezent, PSD și AUR au împreună 219 voturi, potrivit calculelor Libertatea. Cele două partide mai au nevoie de încă 14 voturi pentru ca moțiunea de cenzură împotriva Guvernului să treacă.

Printre parlamentarii vizați să semneze și să voteze moțiunea se numără cei plecați din SOS și POT, care au format grupurile PACE și Uniți pentru România.

Dacă moțiunea va fi adoptată, Guvernul condus de Ilie Bolojan va fi demis, iar Executivul va rămâne în funcție doar cu atribuții limitate, până la formarea unui nou cabinet.

În cazul în care Parlamentul respinge două propuneri succesive de premier în termen de 60 de zile, președintele României poate decide dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate.

Potrivit Antena 3, PSD și AUR ar putea depune chiar astăzi moțiunea de cenzură. Documentul ar urma să fie citit în această săptămână, iar dezbaterea și votul ar urma să aibă loc marți, pe 5 mai, în plenul reunit.