Tânără de 19 ani, sechestrată și bătută de o soție geloasă în Prahova

Un incident grav s-a petrecut în seara zilei de 26 aprilie. O tânără de 19 ani a fost victima unei alte femei, în vârstă de 30 de ani, care o bănuia că întreține relații intime cu soțul său.

- Publicitate -

Tânăra, cu domiciliul în Scorțeni, a fost luată de pe stradă și urcată cu forța de soția geloasă în mașina acesteia.

Cele două au ajuns acasă la agresoare, într-o locuință din satul Mărginenii de Jos, comuna Filipeștii de Târg, pentru o confruntare cu soțul bănuit de infidelitate.

- Publicitate -

Timp de aproximativ o oră, tânăra a fost sechestrată și lovită. A fost salvată de părinții soțului, care au transportat victima acasă.

Ulterior, tânăra a sunat la 112 și a povestit ce i s-a întâmplat.

Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore, urmând ca procurorul de caz să decidă dacă va cere în instanță arestarea preventivă a suspectei.

- Publicitate -

Aceasta este cercetată penal pentru lipsire de libertate și loviri sau alte violențe.