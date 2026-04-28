Diana Șoșoacă a rămas fără imunitate în Parlamentul European. Poate fi anchetată penal în România

Parlamentul European a votat, marți, ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă, lidera SOS România.

Decizia a fost luată în plen, după ce Comisia Juridică a Parlamentului European avizase anterior solicitarea autorităților române, notează Antena 3.

Într-un interviu acordat Observatorului Prahovean, europarlamentarul AUR Adrian Axinia declarase că va vota împotriva unei astfel de decizii.

În urma votului, Diana Șoșoacă poate fi anchetată penal în România în dosarele în care procurorii o acuză de mai multe infracțiuni, printre care lipsire de libertate în mod ilegal, promovarea ideologiilor legionare, antisemitism, negarea Holocaustului și ultraj.

Parchetul General a cerut ridicarea imunității încă de anul trecut. Potrivit procurorilor, europarlamentara este vizată de 11 infracțiuni.

Ridicarea imunității nu îi afectează statutul de europarlamentar.