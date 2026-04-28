Percheziții în Mizil: prejudiciu de 200.000 de euro într-un dosar de delapidare și înșelăciune (VIDEO)

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Mizil au desfășurat luni, 27 aprilie, o amplă acțiune într-un dosar penal ce vizează infracțiuni economico-financiare. Au fost puse în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, atât la locuința unei persoane bănuite, un bărbat în vârstă de 38 de ani, cât și la sediile unor societăți comerciale administrate de aceasta.

Ancheta, coordonată de procurorul de caz, vizează infracțiuni de delapidare și înșelăciune, comise în stare de recidivă postcondamnatorie.

Prejudiciul ar fi fost cauzat atât unei persoane juridice, cât și unor persoane fizice, în urma unor operațiuni financiare suspecte desfășurate pe o perioadă ce urmează a fi stabilită cu exactitate de anchetatori.

În urma descinderilor, polițiștii au identificat și ridicat mai multe înscrisuri și mijloace materiale de probă considerate relevante pentru soluționarea cauzei. Acestea urmează să fie analizate pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Bărbatul a fost dus la audieri și reținut pentru 24 de ore, urmând ca marți, 28 aprilie, să fie prezentat procurorului pentru dispunerea altor măsuri preventive.

Acțiunea a fost sprijinită de luptători din cadrul Serviciul pentru Acțiuni Speciale Prahova. Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Poliției orașului Mizil, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii situații de fapt și dispunerea măsurilor legale ce se impun.