Bătaie în Mărginenii de Jos. Un bărbat a fost agresat în fața casei

Un bărbat de 36 de ani a fost bătut de doi cunoscuți în noaptea de 25 spre 26 aprilie. Agresiunea s-a petrecut chiar în fața casei victimei din comuna Filipeștii de Târg, sat Mărginenii de Jos.

Abia a doua zi, o rudă a bărbatului lovit a anunțat polițiștii, iar victima a ajuns la spital pentru a primi îngrijiri medicale, însă nu a rămas internată.

Deși polițiștii i-au propus să completeze formularul pentru evaluarea riscului în vederea emiterii unui ordin de restricție, victima a refuzat.

”În cauză, cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe” a transmis IPJ Prahova, la solicitarea Observatorului Prahovean.