Ilie Bolojan, la un pas de demitere. PSD și AUR ar fi strâns voturile necesare pentru moțiunea de cenzură

Premierul Ilie Bolojan se află la un pas de a fi demis, după ce PSD și AUR ar fi reușit să strângă cele 233 de voturi necesare pentru adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului.

Potrivit unor surse politice citate de digi24.ro, parlamentarii celor două partide ar avea susținerea necesară pentru a trece moțiunea în Parlament, ceea ce ar duce automat la căderea actualului Executiv.

În cazul în care moțiunea de cenzură va fi adoptată, Guvernul condus de Ilie Bolojan va fi demis, iar președintele României va trebui să desemneze un nou candidat pentru funcția de prim-ministru.

Dacă Parlamentul respinge două propuneri succesive de premier, se poate ajunge la dizolvarea Legislativului și la organizarea de alegeri anticipate.