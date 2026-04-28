Lista investițiilor propuse pentru modernizarea străzilor în 2026 la Ploiești

Proiectul de buget pentru anul 2026 al municipiului Ploiești, aflat în dezbatere publică, prevede o serie de investiții pentru modernizarea străzilor. La capitolul parcări sumele prevăzute vizează realizarea de documentații pentru parcarea de pe strada Găgeni (Spitalul Județean), dar și pentru amenajarea de parcări în spic.

- Publicitate -

Proiectul de buget a fost lansat, în dezbatere publică, în urmă cu mai bine de o săptămână, pe site-ul Primăriei Ploiești, la secțiunea Transparență decizională. (Detalii AICI). La capitolul Infrastructură, suma prevăzută depășește 17.342 mii lei.

Străzi propuse pentru reparații și modernizare

continuarea proiectului de regenerare urbană în cartierul Pictor Rosenthal – 170 mii lei

străpungerea străzii Laboratorului, în prelungirea străzii Gheorghe Grigore Cantacuzino (alocare 2.700,00 mii lei);

semaforizare intersecție Bulevardul Independenței – strada Bobâlna -285 mii lei

eliminare puncte periculoase prin amenajarea intersecției strada laboratorului și strada Ghe. Gr. Cantacuzino – 500 mii lei

reabilitarea și modernizarea pasajelor pietonale subterane de pe Bulevardul București (2.000,00 mii lei);

reparație capitală strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson până la Șoseaua Vestului) – 1.000 mii lei

reparație capitală strada Pompelor – 1.000 mii lei

Lista străzilor pentru care se propun studii de fezabilitate

Servicii de consultanță – Reabilitarea și modernizare strada Mihai Bravu – 92 mii lei

Pietonizare și trafic controlat în zona centrală, inclusiv amenajare piste de biciclete pe traseele prioritare din planul de mobilitate, puncte bike-sharing, amenajare zone verzi, zone de odihnă, zone spectacole, zona comerț pentru evenimente, iluminat ornamental, wi-fi, dotări și echipamente – 121 mii lei

studiu trafic în Ploiești – 500 mii lei

SF și DE Modernizare Cartier Râfov – 100 mii lei

Actualizare documentație tehnică modernizare străzi Cartier Mimiu – 100 mii lei

Actualizare documentație tehnică modernizare străzi – Cartier Mitică Apostol – 200 mii lei

SF strada Fabricilor (legătura Tătărani) – 300 mii lei

SF realizare Pasaj subteran – strada Buna Vestire – strada Râfov – 200 mii lei

SF pasaje subterane strada Mircea cel Bătrân – Rosenthal – Corlătești – 10 mii lei

SF străpungere strada Făt Frumos – strada Bobâlna – 10 mii lei

SF pasaj suprateran Cartier Mimiu – strada Libertății – Cartier Triaj – 10 mii lei

SF Pasaj subteran Gara de Vest spre Parcul Municipal Vest – 10 mii lei

SF Centura Calea Ferată strada Mircea cel Bătrân – strada Mihai Bravu – 10 mii lei

SF, PT, DE Modernizare strada Furnalului – 100 mii lei

SF, PT, DE – modernizare Cartier Tineretului – 100 mii lei

SF, PT, DE Modernizare Intrarea Lacăuți – 100 mii lei

Parcări și infrastructură pentru mobilitate urbană

Pe lista lucrărilor propuse figurează amenajarea stațiilor de așteptare (4.010,00 mii lei), dar și studii de fezabilitate pentru parcarea de pe strada Găgeni (Spitalul Județean) – 200 mii lei, precum și amenajarea de parcări în spic (200 mii lei).

- Publicitate -