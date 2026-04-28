Republica de sub castani 2026 revine cu zeci de evenimente: street food și concerte

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat lista principalelor evenimente organizate la Republica de sub castani, ediția din 2026.
Acestea sunt:
Republica copiilor mari și mici – teatru de copii în stradă, trupe de dans, sport cu echipele de copii ale CSM, artiști stradali și concerte ale elevilor de la școala de arte;
Classic sub castani – weekend dedicat muzicii clasice, cu ateliere pentru copii și concerte de pian, acordeon și clarinet;
Noi, împreună – eveniment dedicat persoanelor cu dizabilități, cu ateliere organizate de ONG-uri și momente artistice;
Ploiești Street Fest – weekend de artă stradală cu artiști din țară și din străinătate;
Republica Rock – paradă moto, acțiuni caritabile și concerte rock;
Sport Arena Street Ball – competiții 3×3, terenuri de baschet, fotbal, volei, pickleball și activități pentru familii;
Anatolian Turkish Fest – festival dedicat comunității turce, cu tradiții, gastronomie și dansuri populare;
Zilele Republicii – evenimentele dedicate orașului, cu concerte și show-uri multimedia;
Jazz sub castani – festival de jazz cu artiști români și internaționali, ateliere și concerte pop-up;
Artown – startul unuia dintre cele mai mari festivaluri de pictură murală din țară, cu workshop-uri și concursuri.
Edilul a precizat că, pentru liniștea personalului medical și pacienților de la spitalul de pediatrie nu vor mai fi amplasate terase, iar căsuțele vor fi înlocuite cu food truck-uri, prezente exclusiv în weekend.
Evenimentul reflecta incapacitatea primarului de a organiza civilizat, in spatii dedicate, evenimentele strangatoare de voturi.