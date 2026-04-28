Imaginea zilei. „Stâlpul din Pisa”, din centrul Ploieștiului, pericol major

Deși rețelarii au obligația de a-și îngropa cablurile, la Ploiești acestea atârnă pe stâlpii care abia rezistă sub greutatea lor. Un cititor ne-a trimis imagini cu un stâlp din zona centrală a orașului, cu următorul mesaj:

„Îmi puteți spune, vă rog, cine se ocupă de stâlpii din Ploiești? În zona fostului magazin Aeroma, de luni bune s-a înclinat un stâlp, iar acum mai are puțin și se sprijină de bloc. Am sunat la primărie și, în timp ce aștept să îmi facă legătura cu operatoarea, se închide de fiecare dată, probabil este foarte ocupată”, a fost mesajul cititorului.

Contactat de Observatorul Prahovean, viceprimarul Ploieștiului, Zoia Staicu, a transmis că a sesizat RASP pentru ca Electrica să fie notificată cu privire la acest pericol.

Reamintim că primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a declarat că rețelarii au fost notificați să-și identifice cablurile, în caz contrar cele nerevendicate urmând să fie tăiate.

Luna trecută, un stâlp s-a prăbușit peste o autoutilitară în Ploiești, sub greutatea cablurilor. Din fericire, nu au fost victime, ci doar pagube materiale.