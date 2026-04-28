Discuții la Ministerul Economiei pentru extinderea investițiilor unei companii americane din Prahova

Președintele Camerei de Comerț și Industrie Prahova, Aurelian Gogulescu, a avut luni, 27 aprilie 2026, o întrevedere cu ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ambrozie-Irineu Darău, la sediul ministerului din București.

- Publicitate -

Discuțiile au vizat posibilitatea extinderii în România a investițiilor unei importante companii americane localizate în județul Prahova, precum și dezvoltarea și diversificarea domeniilor sale de activitate pe piața locală.

Totodată, cei doi oficiali au analizat oportunitatea organizării unor acțiuni comune dedicate mediului de afaceri prahovean, care să stimuleze comunicarea directă între autorități și companii, dezvoltarea de parteneriate și valorificarea potențialului investițional și economic al județului.