Ilie Bolojan reacționează după anunțul moțiunii PSD–AUR: „România nu își permite o criză politică”

Premierul Ilie Bolojan a avut prima reacție publică după decizia PSD și AUR de a depune și vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, avertizând că România nu își permite o nouă perioadă de instabilitate politică.

Într-o declarație făcută la scurt timp după anunțul opoziției, la Digi 24, Bolojan a subliniat că Executivul pe care îl conduce va continua să își asume reformele începute și să ia decizii necesare pentru stabilitatea economică a țării.

Premierul a transmis că actualul context politic este unul delicat, iar schimbarea guvernului în această perioadă ar putea avea efecte negative asupra economiei și asupra investițiilor.

„Într-un moment complicat pentru România, avem nevoie de stabilitate și de responsabilitate. O criză politică nu ajută pe nimeni”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că nu va încerca să-și salveze postul prin metode neortodoxe.

„Niciodată nu am cumpărat oameni la bucată. Am discutat de proiecte și de ceea ce este bine pentru comunitate. Când am făcut orice discuție, acestea au fost elementele care m-au ghidat și vor fi și în continuare”, a declarat Ilie Bolojan.

Declarațiile premierului vin după ce PSD a anunțat că va depune o moțiune de cenzură împreună cu AUR, în urma retragerii miniștrilor social-democrați din Guvern.

Principalele declarații ale premierului Bolojan la Digi 24, potrivit hotnews.ro

Premierul a fost întrebat despre moțiunea anunțată de PSD și AUR.

Voi face ce am făcut și până acum, asigur gestiunea Guvernului cât timp acest Guvern are un sprijin parlamentar. Problema pe care o avem este că atunci când acționezi pentru a dărâma un guvern, oamenii raționali trebuie să se gândească ce punem în loc, care este următorul pas.

N-am constatat până acum că se discută astfel de lucruri. Această acțiune, sigur, PSD, care a dinamitat guvernarea, își mărește șansele de a trece moțiunea, dar pregătește practic o nouă alianță. Asistăm de facto la o nouă coaliție care se formează.

Lucrați la varianta unui guvern minoritar? Ați abandonat planul?

Întotdeauna în proiectele pe care le-am avut am luptat până la capăt. Suntem în situația în care acest guvern va funcționa. Când nu va mai avea sprijin, se va intra într-o evoluție nouă. Dacă aș fi văzut că există o soluție, n-ar fi o problemă să mă retrag mâine, dar nu există soluții. Fac ce este necesar pentru țara noastră.

Sunteți în căutare de susținere?

Nu se pune problema unui vot împotriva moțiunii, ci pur și simplu se pune problema ca cei care au generat această criză să găsească voturile necesare pentru a trece moțiunea. Dacă vor fi parlamentari care vor dori să discute despre o posibilă susținere, nu văd nicio problemă să se discute cu ei. Nu am cumpărat niciodată oameni la bucată.

Problema nu este să fii pe o funcție sau alta, ci să îți asumi răspunderea și să duci lucrurile la capăt. Dacă stai doar pe o funcție și nu poți să faci ceea ce trebuie, mai bine nu o mai ocupi.

Premierul a fost întrebat apoi ce mesaj are pentru parlamentarii PSD și AUR.

În Germania, când vii cu o moțiune, trebuie să vii și cu soluția pentru ceea ce va veni după, deci cu o propunere de premier. Noi nu avem acest sistem. Cei care votează doar să se schimbe un guvern, invocând o situație generală economică, care este una post-criză bugetară, care n-are cum să fie bună de pe o zi pe alta, trebuie să se gândească foarte bine ce fac.

Premierul le-a mulțumit cetățenilor și a spus că lucrurile din punct de vedere economic se îndreaptă spre „normalitate”, spre „echilibrare”.

Dacă doar critici și n-ai soluții, lucrurile nu sunt bune. Grindeanu a mințit în toată această perioadă nu doar despre problemele guvernării, ci și despre proiecte politice cu AUR. La Bruxelles demoniza acest partid, iar acum vedem o acțiune de colaborare politică. Dacă aceasta este atitudinea, se pune problema ce vor să facă mai departe.

Singura concluzie este că vom avea, foarte probabil, o majoritate de tip PSD-AUR sau o formulă de genul acesta, pe față sau pe dos, și atunci trebuie să își asume responsabilitatea.

Știți că PSD și AUR pregătesc un guvern?

Momentan sunt la capitolul demolări.

Știți să existe în PSD nemulțumiri față de strategia lui Grindeanu?

Nu știu dacă parlamentarii sunt nemulțumiți, dar cu siguranță mulți dintre cei care au votat pentru această acțiune a PSD nu sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă. Înseamnă instabilitate și costuri enorme.

Dacă nu respectăm angajamentele pe care ni le-am luat, să facem câteva reforme, unele țin de ordine de miniștri, altele de HG, altele de voturi în Parlament, deci de abordări stabile, România va pierde câteva miliarde de euro. Nimeni nu își va asuma răspunderea pentru aceste situații. Îi vedeam pe comunicatorii PSD cum fug de orice fel de răspundere.

Dacă generezi niște așteptări, că odată ce se va schimba un guvern lucrurile se vor îmbunătăți substanțial, și nu este posibil acest lucru, va fi din nou o dezamăgire foarte mare a cetățenilor. Pierderile nu vor fi asumate de nimeni.

Aceste angajamente ale României, care înseamnă miliarde de euro, dacă nu sunt respectate, va fi greu de presupus că vom termina lucrările la autostrăzile care sunt în curs, la spitalele care sunt în lucru, la școlile care sunt în reabilitate.

Sunteți sigur că un alt guvern nu va face lucrurile astea?

E foarte greu. Ne-am chinuit să recuperăm marile întârzieri acumulate în ultimii ani. Nimeni n-a vrut să respecte angajamentele României, erau lucruri care nu sunau bine.

Gândiți-vă la legea salarizării – dacă le creăm românilor așteptarea că salariile în sectorul public vor putea crește cu niște procente foarte mari, ne batem joc de ei. Avem posibilități limitate. Dacă vrei să crești salarii, trebuie să fii conștient că ai o anvelopă.

PSD le-a spus oamenilor că le este rău din cauza dumneavoastră. Le va fi mai bine românilor dacă plecați din funcție?

Gândiți-vă că am preluat această responsabilitate într-o situație la limită să ni se suspende fondurile europene, cu deficit, cu dobânzi care în 2025 au ajuns la aproximativ 55 de miliarde de lei, deci cât tot Programul Anghel Saligny. Nu există rețete magice de a corecta deficite.

A crea așteptări care nu pot fi onorate, în condițiile în care n-ai venit cu nicio soluție… Cei din PSD ar trebui întrebați care au fost soluțiile lor pentru a avea energie mai ieftină, care sunt soluțiile lor în domeniul economic, în domeniul combaterii evaziuni, pe care le-ați propus suplimentar și Bolojan vi le-a refuzat. N-au venit cu aceste soluții.

Dacă existau soluții simple, toată lumea s-ar fi înghesuit să fie premier.

Pachetul de relansare economică poate fi pus în practică dacă se fac reducerile care vin din administrația publică, care trenează. Orice sumă de bani pe care o dai sub forma unui sprijin, orice formă de reducere de impozite trebuie compensate de reduceri de cheltuieli. Toate reformele s-au făcut cu frâna de mână trasă, s-au făcut cu mari eforturi.

Indiferent cine va veni premier, nu există soluții să generezi de pe o zi pe alta schimbări. Altfel, le-aș fi făcut. Noi trebuie să punem în practică legislații care aparent nu sună bine.

Gândiți-vă că noua lege a salarizării, promovată de Manole, are un plafon de 20% la totalul sporurilor care pot fi acordate în sectorul public, or avem locuri în care sporurile sunt la 30%, deci acolo va fi o comprimare, or a genera așteptări, când tu știi care sunt limitările, înseamnă păcălirea cetățenilor.

Nu vreau să fac comparații. Cei care cunosc ce s-a întâmplat în Grecia știu că era un partid, Syriza, cu niște soluții magice după criza gravă din Grecia, și acest partid a venit în guvernare, votat de oameni cu mare speranță. E ușor să postezi, dar e mult mai greu să faci… Toți cei care nu mai pot să profite de acumulările negative ți se opun. În Grecia a trebuit să ajungă Syriza în guvernare ca după aceea, arătându-și limitele, să poată veni la guvernare Mitsotakis și să facă ce trebuie.

Care sunt riscurile dacă pică Guvernul?

Apare o perioadă de provizorat, în care guvernul rămâne pe mai departe până se formează un nou guvern, perioadă în care nu are competențe totale, are limitări. Această situație, mai ales acum când avem presiuni, este un incovenient. Cu cât se lungește mai mult, nu face decât să afecteze România.

Problemele noastre principale în perioada următoare țin de accesarea fondurilor europene, țin de menținerea echilibrelor bugetare. Orice fel de perturbație înseamnă scăderea încrederii în România.

Când vine un guvern care nu generează încredere, costurile se ridică pe termen lung. Fiecare cetățean, direct sau indirect, va plăti niște bani în plus pentru aceste costuri. Probleme de creșteri de costuri, de instabilitate financiară, o nouă dezamăgire pentru oameni.

Dacă nu menținem actuala direcție, lucrurile vor degenera.

Există consens între cele patru partide din fosta coaliție în legătură cu marile proiecte?

Cel puțin pe componenta de SAFE, pe componenta de apărare, a fost un acord. În zilele următoare în Parlament se va vedea dacă funcționează.

În ceea ce privește PNRR, în afară de trecerea în revistă a proiectelor și de sublinierea dificultăților pe subiectele mai delicate, nu a existat o înțelegere – doar legat de faptul că se va forma un grup de lucru.

Care sunt subiectele „delicate” din PNRR?

Legea salarizării, tendința de populism este foarte mare. De asemenea, există încă două-trei probleme importante, unele care țin, de exemplu, de partea de decarbonizare, câte centrale pe cărbune vor mai rămâne în funcțiune din toamnă.

România are niște angajamente asumate în anii trecuți că va înlocui aceste grupuri. Pentru că nu ne-am făcut treaba, adică nu am construit altceva în locul centralelor pe cărbune, n-am putut respecta aceste angajamente. Am comandat un studiu din care să rezulte ceea ce se poate închide fără să fie afectate echilibrele noastre energetice, mai ales în perioada de iarnă. Închiderea unor centrale pe cărbune nu este un scop în sine.

Astăzi, cu costurile generate de prețul certificatelor de bioxid de carbon, cea mai scumpă energie este cea produsă pe cărbune. Trebuie să permitem deparazitarea rețelelor electrice – și asta a deranjat foarte mult, pentru că a pus reflectoarele pe o zonă unde accesul la rețele a fost blocat din cauza emiterii unui număr mare de autorizații pentru societăți cu proiecte pe hârtie.

Vreți să eliminați blocajul?

Astăzi am intrat în faza de deblocare. Singura soluție pentru o energie mai ieftină și pentru a termina cu parazitarea este să facem reguli clare, să îi încurajăm pe cei care vor să facă investiții serioase.

Găsiți o legătură între lista publicată vineri, cu „băieții deștepți” din energie, și schimbarea de strategie a PSD?

Încercarea de a face reguli, de a nu mai folosi bugetul de stat ca o pușculiță pentru administrații neperformante, de a face ordine în companiile publice în mod clar a deranjat. Peste tot unde sunt merele stricate, în instituțiile publice, unde au fost probleme, erau implicații transpolitice, dar era o constantă – unde era o astfel de problemă, era cineva susținut de PSD. În toate problemele.

Indiferent cine va veni premier, dacă nu ții lumina aprinsă, dacă nu faci ordine, dacă nu elimini posibilitățile de bătaie de joc a banului public, indiferent câți bani vei colecta sau economisi, o bună parte se vor duce în găuri negre și nu vom rezolva problemele.

Fără aceste corecții n-ai cum să echilibrezi bugetele.

Cum a fost întâlnirea cu Grindeanu astăzi la Cotroceni?

Toate întâlnirile din această perioadă eu am căutat să le fac într-o manieră civilizată, care să țină de agendă. A fost o întâlnire civilizată. Nu întâlnirile civilizate sunt problema, ci ceea ce se întâmplă după aceea. Vuvuzele organizate de partid invalidau toate înțelegerile convenite.

Când v-a fost clar că nu merge cu PSD?

Timp de opt luni am răbdat, practic, m-am făcut că nu aud ce se întâmplă în spațiul public. Vedeam întârzierile, tragerea de timp, dar am crezut că merită să fac acest lucru pentru țara noastră – și nu îmi pare rău. În fiecare zi este o onoare să lucrezi pentru România.

Când am văzut că lucrurile degenerează, era evident că e o construcție care a fost gândită în așa fel încât să dinamiteze această coaliție. Dacă ar fi fost vreo propunere blocată de premier, vreun proiect foarte bun, dacă ceilalți parteneri ar confirma că premierul nu i-a respectat pe parteneri, ar fi o discuție, dar aceste lucruri nu există. Interese care țin de oameni din conducerea PSD. Din păcate, nu va fi bine pentru România.

Cu Nicușor Dan ați vorbit vreodată despre lucrurile care nu funcționează?

I-am prezentat aceste situații. Și dânsul urmărește ceea ce se întâmplă. Am considerat că asta ține de coaliție și că aceste probleme trebuie rezolvate între oameni responsabili.

Putea fi evitat ce se întâmplă acum? Ați avut un partener în Nicușor Dan?

Am avut o colaborare bună în toată această perioadă. Consider că pentru a putea face ceea ce trebuie pentru țară, în reprezentarea ei externă, în plan intern, trebuie să existe o colaborare președinte-premier.

Ar fi putut Nicușor Dan să facă ceva pentru ca Guvernul să nu ajungă în situația de acum?

Mi-e greu să spun ce ar fi putut să facă altceva. Atunci când acționezi ai două posibilități, să ai de-a face cu oameni de bună-credință, care sunt în guvernare pentru a face ceva, pentru a îndrepta lucruri, sau să ai de-a face cu altfel de interese, care n-au o logică a bunei guvernări, nici a interesului public.

V-ați fi așteptat ca Nicușor Dan să vă apere?

Am avut o colaborare bună. Deciziile lui și le alege el. Când am acceptat funcția știam că nu este o situație ușoară. Am încercat să duc cu demnitate acest mandat. Asta fac.

Cum vi se pare că vestea că PSD face echipă cu AUR pentru moțiune a venit la jumătate de oră după ce a început ședința de la Cotroceni?

Asta ține de stilul unor oameni din conducerea PSD. Nu o dată s-a întâmplat asta. Nu este ceva care să te surprindă. Teama mea pentru viitor, pentru că o țară are nevoie de niște ancore, are nevoie stabilitate, de o anumită direcție, este legată de faptul că un președinte, pentru a-și putea pune în practică programul, care are o componentă importantă de tip executiv, are nevoie de o colaborare cu guvernul.

Dacă nu mai ai o colaborare onestă cu guvernul, probabilitate să nu poți să îți pui în practică proiectele din campanie riscă să nu mai poată fi pusă în practică. Nimeni nu ne garantează că în perioada următoare PSD nu recurge și la alte acțiuni, inclusiv în ceea ce îl privește pe președinte.

Ilie Bolojan a negat că Nicușor Dan i-ar fi cerut să își dea demisia. Totodată, premierul a reiterat că nu intenționează să o facă.

Chiar dacă lucrurile nu sună bine, chiar dacă ne ducem împotriva curentului, chiar dacă nu venim peste așteptările cu care în mod greșit i-am învățat pe oameni, în timp lucrurile se vor vedea. Asta este calea de viitor. În perioada următoare ceea ce spun va putea fi verificat. Nu poți să schimbi lucruri de pe o zi pe alta. Trebuie să nu mai risipim bani de la buget. Eu nu o să mint oameni.

Premierul a fost întrebat despre abordarea de tip mediator a lui Nicușor Dan.

Intenția de a media este corectă, dar logica și bunul simț au rezultate în anumite condiții. În altele, nu au.

Dați șanse moțiunii să treacă? Sunt șanse mari sau mici?

Dacă este să facem o analiză, având în vedere alianța celor două partide, gândiți-vă că au peste 40% în Parlament, deci se apropie de acel necesar de voturi pentru a putea să cadă Guvernul printr-o moțiune.

Ce va face Bolojan dacă pică Guvernul?

Până se va forma un alt Guvern, voi asigura funcționarea Guvernului. Voi ieși cu fruntea sus. Pe mai departe, voi rămâne, pentru că am un mandat în spate, am un vot în Senat, am un sprijin din partea cetățenilor din Bihor, sunt președintele PNL, să luptăm pentru România modernă, pentru o Românie fără sinecuri, fără oameni în funcții publice care își bat joc de cetățeni.

Ce va face PNL?

PNL a luat de două ori o decizie. În scenariul moțiunii PSD-AUR, nu va mai sta la aceeași masă cu PSD. Ne-am dorit stabilitate, dar un partid nu respectă niciun fel de înțelegere și duce lucrurile într-o direcție care nu este bună pentru România. PNL nu va accepta să fie o anexă a PSD.

Ciprian Ciucu a spus că tandemul Nicușor Dan – Ilie Bolojan l-a ajuta pe Nicușor Dan la prezidențiale. Sunteți de acord?

Toți cei care au susținut candidatura lui Nicușor Dan în turul 2 au fost un sprijin pentru dânsul, dar votul a fost pentru el.

A onorat Nicușor Dan acest tandem?

Nu a fost un vot de tandem, au fost candidaturi individuale.

PNL, odată ce are un guvern picat prin moțiune, merge în opoziție. PSD spune că nu vrea să guverneze cu AUR. Dacă facem lista, nimeni nu vrea să își asume guvernarea. Alegerile anticipate sunt o soluție?

Evit să fac speculații în general. Noi încă nu am avut anticipate, sistemul nostru nu încurajează această practică, dar e posibil să ajungem în astfel de situații. Problema noastră este că avem crize suprapuse.

George Simion și Călin Georgescu vorbesc despre un guvern „de reconciliere națională”.

Dânșii trebuie să explice despre ce este vorba. Problema nu este să aduni câteva partide, ci să ai un plan pentru România și să ai oameni serioși, care știu că atunci când ai un drum greu de făcut trebuie să treci peste greutăți, să faci eforturi importante, ceea ce nu s-a înțeles. Apucăturile vechi din politică nu mai au niciun fel de succes. Guvernarea nu trebuie să fie o pacoste, ci un factor de dezvoltare.