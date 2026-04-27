Primele reacții din Prahova după anunțul moțiunii PSD–AUR: ”Voi vota” vs „coaliția haosului”

După retragerea miniștrilor PSD din Guvernul condus de Ilie Bolojan, social-democrații au anunțat că vor iniția o moțiune de cenzură alături de parlamentarii AUR. În urma acestei mișcări politice, o reconciliere între PSD și celelalte partide din coaliția de guvernare de după alegerile prezidențiale (PNL, USR și UDMR) pare acum imposibilă. De altfel, și președintele României, Nicușor Dan, a recunoscut că „suntem într-un moment în care există o poziție ireconciliabilă între partide”.

Observatorul Prahovean i-a contactat pe mai mulți parlamentari de Prahova pentru a afla reacțiile după anunțul moțiunii de cenzură.

Președintele PNL Prahova, deputatul Mircea Roșca, a declarat: ”Nu mă mai surprinde nimic, mai avem un precedent în 2021, când guvernul Cîțu a picat în Parlament printr-o moțiune de cenzură votată atunci de PSD-AUR și, surprinzător, USR. Pe mine altceva mă surprinde, faptul că președintele Nicușor Dan era în consultări cu președinții de partide pentru a găsi soluții de ieșire din criză, în timp ce se strângeau semnături pentru moțiune. Cam ăsta este respectul acestor partide față de instituția prezidențială, exact ca responsabilitatea pe care o au față de români, generând această criză ce va afecta în mod direct România”.

„Cu siguranță voi vota moțiunea!” a declarat deputatul Bogdan Toader, liderul PSD Ploiești. De altfel, acesta a fost unul dintre cei mai virulenți social-democrați împotriva activității premierului Ilie Bolojan și a votat ieșirea PSD de la guvernare.

Ștefan Avramescu, deputat AUR de Prahova, a criticat guvernarea: „Au promis reforme, dar au livrat austeritate. Au promis competență, dar au livrat improvizație, aroganță și ruptură totală de realitatea românilor. România este o națiune care trebuie reconstruită. Nu lovești în pensionari, în elevi, în studenți, în profesori, în antreprenorii români și în capitalul românesc. AUR a venit cu soluții, dar am fost ignorați. De aceea spunem clar: acest guvern trebuie să plece! Este moțiunea celor peste 80% dintre români care spun limpede că România merge într-o direcție greșită”.

În schimb, deputatul Felix Bulearcă, președintele USR Prahova, a declarat pentru Observatorul Prahovean că PSD și AUR formează „coaliția haosului”.

„În timp ce miniștrii și secretarii de stat USR lucrează la atragerea banilor din SAFE și PNRR, PSD se preocupă de aruncarea României în haos, alături de AUR. După ce au negat că vreodată vor face asta, azi PSD a anunțat nu doar o moțiune de cenzură împreună cu AUR, ci chiar că «orice drum începe cu un prim pas», adică o posibilă coaliție guvernamentală cu AUR”, a declarat Bulearcă.

Acesta a precizat că doar miniștrii PSD și-au dat demisia. „Ceilalți – secretari de stat (22), subsecretari de stat (4), prefecți, șefi și viceșefi de instituții publice, oameni de partid din direcțiile județene și din companiile de stat – au rămas în funcții”, a spus liderul USR.

Deputatul Dan Mihai Nicolae, recent demisionar din Partidul Oamenilor Tineri, a transmis că, după ce moțiunea va fi redactată, va fi comunicată și poziționarea grupului Uniți pentru România din care face parte.