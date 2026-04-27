Sorin Grindeanu le cere secretarilor de stat și prefecților PSD să-și dea demisia

Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, le-a cerut secretarilor de stat și prefecților PSD să-și dea demisia înainte de depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

- Publicitate -

„Cer secretarilor de stat ai PSD și prefecților PSD să își prezinte demisiile în următoarea perioadă, astfel încât, când vom avea moțiune, să avem lucrurile cât se poate de clare”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o declarație susținută luni, 27 aprilie, la Parlament.

Liderul social-democraților a subliniat că „toți acei reprezentanți ai noștri să fie cu demisiile scrise” până în momentul în care PSD și AUR vor depune moțiunea de cenzură împotriva Guvernului.

- Publicitate -

Reamintim faptul că luni, 27 aprilie, Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au susținut că PSD și AUR vor depune o moțiune comună împotriva Guvernului Bolojan.

De menționat este faptul că. la nivelul ministerelor, PSD are 49 de secretari de stat, în timp ce la nivel național sunt 22 de prefecți social-democrați.

La Prahova există un singur subprefect PSD, Adi Mircea Tănase, care ar urma să fie înlocuit cu un membru USR, potrivit unor surse ale Observatorul Prahovean.