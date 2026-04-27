Control la Primăria orașului Breaza pe proiecte de 150 milioane lei. Ce a descoperit Curtea de Conturi

Un audit de conformitate realizat de Camera de Conturi Prahova, din cadrul Curții de Conturi a României, la Primăria orașului Breaza, în perioada februarie–martie 2026, arată că investițiile derulate în oraș în perioada 2023-2025 au fost implementate fără abateri grave. Potrivit raportului, au fost analizate proiecte care reprezintă peste 90% din valoarea totală a investițiilor, însumând aproximativ 150 de milioane de lei, adică peste 30 de milioane de euro.

- Publicitate -

În timpul controlului au fost identificate și câteva nereguli, a transmis primarul orașului, Bogdan Novac (PNL) în cadrul unei conferințe de presă organizate luni, 27 aprilie.

Neregulile, a mai precizat edilul, au fost încadrate ca fiind minore. Valoarea erorilor constatate este de aproximativ 0,001% din totalul proiectelor verificate.

- Publicitate -

Primarul orașului Breaza, Bogdan Novac, a declarat că toate aspectele sesizate de auditori au fost prezentate transparent și reparate imediat. „Am expus punct cu punct neregulile constatate de Camera de Conturi, iar acestea au fost remediate în timpul controlului, inclusiv prin recuperarea sumelor”, a spus edilul.

Neregulile au vizat, în principal, lucrări de modernizare și reabilitare a străzilor, instalarea a cinci stații de încărcare pentru vehicule electrice, proiecte de eficiență energetică și gestionarea inteligentă a iluminatului public, precum și modernizarea rețelelor de apă și canalizare.

