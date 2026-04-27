Haine și încălțăminte contrafăcute, descoperite de polițiști în Prahova [VIDEO]

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Prahova au desfășurat controale la mai mulți agenți economici din județ, în cadrul operațiunii JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.

- Publicitate -

Acțiunile au vizat prevenirea și combaterea infracțiunilor care aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală, fiind efectuate verificări la sediile a trei agenți economici suspectați că ar fi comercializat articole vestimentare contrafăcute.

În urma controalelor, polițiștii au constatat trei fapte de natură penală, prevăzute și sancționate de Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

- Publicitate -

De asemenea, oamenii legii au indisponibilizat bunuri pentru care existau indicii de contrafacere, respectiv 27 de perechi de încălțăminte și 242 de articole vestimentare.

Valoarea totală estimată a bunurilor ridicate se ridică la aproximativ 36.500 de lei, iar în cauză au fost întocmite dosare penale. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și luarea măsurilor legale care se impun.

FOTO

- Publicitate -

1 de 5

VIDEO