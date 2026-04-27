Decizie fermă luată de Mehmet Topal după ce Petrolul a fost surclasată de FCSB

Petrolul a pierdut fără drept de apel meciul cu FCSB, scor 1-3, o partidă în care prestația echipei lui Mehmet Topal a fost foarte slabă. Eșecul, primul de la revenirea turcului pe banca tehnică, după două victorii și un egal, menține formația ploieșteană pe loc de baraj, cu un punct mai puțin decât Farul, ocupanta locului 12.

- Publicitate -

Ploieștenii revin duminică, 3 mai, de la ora 18.15, pe Ilie Oană, pentru meciul cu UTA. Pentru a se menține cu șanse reale în lupta pentru evitarea barajului, Petrolul trebuie să câștige neapărat trei puncte.

Mehmet Topal a ordonat un reset total

Înaintea meciului cu arădenii, Mehmet Topal a luat o decizie fermă. După ce în vestiar le-a spus jucătorilor să uite cât mai repede de meciul cu FCSB, le-a dat două zile libere, cu scopul de a genera un reset total la echipă.

- Publicitate -

A fost pentru prima dată în ultima perioadă când petroliștii au avut sâmbăta și duminica liberă, acest fapt fiind asigurat și de faptul că meciul cu echipa campioană a avut loc vineri seara.

Topal le-a cerut jucătorilor să se deconecteze total în acest weekend și să se prezinte luni la antrenamente pentru asaltul final. Pentru a evita barajul, ploieștenii trebuie să câștige ultimele trei partide, dar și să beneficieze de jocul rezultatelor. În caz contrar, echipa va fi nevoită să joace barajul de menținere în primul eșalon, care este programat pe 23 mai (turul) și 30 mai (returul), contra uneia dintre formațiile de pe locurile 3-4 din liga secundă.

Turcul nu vede înfrângerea cu FCSB ca pe un capăt de țară

La finalul meciului cu FCSB, Mehmet Topal a recunoscut că echipa a jucat dezamăgitor, dar nu a făcut un capăt de țară din asta.

- Publicitate -

„Nu mă așteptam la o așa prestație. Trebuie să câștigăm la fiecare meci. Nu e sfârșitul lumii. Continuăm de unde am rămas, trebuie să fim uniți în situații de genul ăsta, suferim 2-3 zile, dar apoi ne întoarcem înapoi la treabă. E e responsabilitatea mea, înfrângerile și le asumă antrenorul, undeva am greșit, nu am avut încredere în prima repriză. Începe o nouă săptămână și trebuie să dăm înainte”, a spus Mehmet Topal, după meciul pierdut de Petrolul pe Arena Națională.

Până la finalul play-outului, Petrolul va mai juca acasă cu UTA, în deplasare la Botoșani și pe teren propriu cu Oțelul.