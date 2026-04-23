Sistemul antigrindină rămâne nefuncțional. Anunț făcut la conferința organizată de Observatorul Prahovean

Sistemul antigrindină din județul Prahova va rămâne nefuncțional pe termen nelimitat, până la realizarea unui studiu privind eficiența și impactul acestuia asupra mediului și sănătății populației. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Violeta Mușat, în cadrul conferinței „Programul antigrindină în Prahova, încotro?”, organizată de Observatorul Prahovean.

Observatorul Prahovean a organizat joi, 23 aprilie, la Hotel Central din Ploiești, conferința dedicată viitorului programului antigrindină din județ. Evenimentul a fost moderat de jurnaliștii Marius Nica și Corina Matei și a reunit reprezentanți ai autorităților centrale și locale, specialiști, fermieri, viticultori, producători și parlamentari.

Anunț oficial: sistemul nu va mai funcționa în forma actuală

Printre invitați s-au numărat prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, Daniel Mario Soare, reprezentantul Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor – Unitatea Prahova, Ioan Dumitrescu, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Violeta Mușat, reprezentantul societății Electromecanica, inginer Mălin Marinescu, deputații Felix Bulearca și George Marussi (USR), deputatul Daniel Nicolae (POT), precum și reprezentanți ai organizațiilor agricole, viticole și apicole din județ.

În cadrul dezbaterii, care s-a dovedit pe alocuri tensionată, a fost clarificat faptul că sistemul antigrindină nu va mai funcționa în forma actuală, iar reluarea acestuia depinde de realizarea unui studiu științific care să analizeze eficiența sistemului și impactul asupra mediului și sănătății populației.

Secretarul de stat Violeta Mușat a precizat că Ministerul Agriculturii va face demersurile necesare pentru realizarea acestui studiu, însă până la finalizarea lui sistemul rămâne nefuncțional, fără să poată da un termen.

Dezbatere cu participare numeroasă din rândul fermierilor și viticultorilor

La conferință au participat și reprezentanți ai Asociației Producătorilor Agricoli de Cereale și Plante Tehnice din județul Prahova, ai Organizației Naționale Interprofesionale Vitivinicole, ai Asociației Dealu Mare, ai Asociației Fermelor Apicole de Reproducție Prahova, precum și reprezentanți ai mai multor crame din județ.

„Scopul acestei întâlniri a fost să aducem la aceeași masă decidenții, specialiștii și beneficiarii direcți ai sistemului, pentru a avea o dezbatere deschisă și responsabilă despre situația actuală a programului antigrindină și despre direcțiile posibile pentru perioada următoare. Le mulțumim tuturor celor prezenți pentru participare și promitem că acest subiect va rămâne în atenția redacției noastre, având în vedere importanța și impactul asupra comunității”, au transmis organizatorii conferinței, care a fost transmisă în direct pe platformele Observatorului Prahovean.

Înregistrarea integrală a evenimentului poate fi urmărită mai jos: