Cum se vor calcula salariile la stat după noua lege. Venitul de referință din proiect

Marius Nica
Autor: Marius Nica
Foto cu caracter ilustrativ

Noua Lege a salarizării pentru angajații din sectorul public aduce schimbări importante în modul de calcul al salariilor bugetarilor. Principala modificare este decuplarea grilelor salariale de salariul minim pe economie și introducerea unui indice de referință separat, potrivit anunțului făcut de fostul ministru  PSD al Muncii, Florin Manole.

Proiectul legii este finalizat și urmează să fie publicat pentru dezbatere publică săptămâna viitoare, fiind unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Salariile nu vor mai depinde direct de salariul minim

Una dintre cele mai importante schimbări prevăzute în noua lege este faptul că salariile din sistemul bugetar nu vor mai fi calculate direct în funcție de salariul minim pe economie. În locul acestuia, va fi introdus un indice de referință, potrivit Digi24.

Manole a declarat că un salariu minim brut de referință de 4.000 de lei ar putea deveni baza pentru calcularea veniturilor din sectorul public.

Autoritățile susțin că această modificare are rolul de a stabiliza sistemul de salarizare și de a evita creșteri automate ale veniturilor din sectorul public atunci când salariul minim este majorat.

Ierarhie salarială de la 1 la 8 în sectorul public

Noua lege propune și o reorganizare a veniturilor în sectorul public pe o scară de la 1 la 8, în funcție de nivelul funcției și responsabilități. La vârful ierarhiei va rămâne funcția de președinte al României, care va avea cel mai mare salariu de bază.

Fostul ministru a dat asigurări că nu vor exista reduceri de venituri în rândul bugetarilor, așa cum s-a procedat și în cazul legii pensiilor.

În schimb, premierul Ilie Bolojan susține că noua lege ar trebui să prevadă și reduceri în sectoarele unde veniturile au crescut nejustificat, iar implementarea ar putea fi realizată etapizat.

Sistemul antigrindină rămâne nefuncțional. Anunț făcut la conferința organizată de Observatorul Prahovean

Redacția Observatorulph.ro Redacția Observatorulph.ro -
Sistemul antigrindină din județul Prahova va rămâne nefuncțional pe...

Ce se întâmplă cu sistemul antigrindină din Prahova? Conferință organizată de Observatorul Prahovean [VIDEO]

Redacția Observatorulph.ro Redacția Observatorulph.ro -
Observatorul Prahovean organizează astăzi, 23 aprilie, conferința cu tema...

„Tata a lucrat 60 de ani. Eu voi fi ultimul”. Povestea ceasornicarului din Ploiești care repară timp de-o viață

Corina Matei Corina Matei -
Într-un colț discret din zona Halelor Centrale din Ploiești,...

