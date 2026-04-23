Bolojan a anunțat cine îi înlocuiește pe miniștrii PSD care au demisionat

Ilie Bolojan va prelua personal interimatul la Ministerul Energiei, în timp ce vicepremierul Cătălin Predoiu va conduce Ministerul Justiției, pe care l-a mai condus în mai multe guverne în ultimii 20 de ani.

Premierul a anunțat numirea miniștrilor interimari la mai puțin de două ore după ce miniștrii PSD au demisionat.

Numirile vor fi transmise Administrației Prezidențiale și vor intra în vigoare după ce președintele emite decretele de numire. Trebuie precizat că Nicușor Dan poate refuza numirile.

„Am luat act de demisia miniștrilor susținuți de PSD. Demisiile au fost înregistrate în jurul prânzului. Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea din aceste 10 luni

Având în vedere că guvernul trebuie să lucreze pentru PNRR, atragerea fondurilor europene, programul SAFE am avut o întâlnire cu vicepremierii și vom trimite președintelui României propunerile pentru miniștrii care și-au dat demisiile.

Propunerile făcute urmăresc ca cei care sunt propuși să aibă o experiență pentru a prelua imediat activitatea și, de asemenea, ca toate proiectele în curs să continue. Până luni am cerut noilor miniștri să ia legătură cu cei care au demisionat pentru a prelua toate problemele. Luni vom avea întâlnire de lucru pentru a vedea prioritățile”, a declarat Ilie Bolojan

Lista miniștrilor interimari: