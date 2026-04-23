200 de amenzi rutiere într-o singură zi. Șapte șoferi sancționați pentru neacordarea de prioritate la trecerea de pietoni

Șoferii din Prahova au intrat în vizorul Poliției. Astfel, aproape 200 de amenzi au fost acordate, într-o singură zi, pentru abateri rutiere. Șapte șoferi au fost sancționați pentru neacordare de proiritate la trecerea de pietoni.

- Publicitate -

Potrivit datelor analizate de polițiști, una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave este neacordarea priorității de trecere pietonilor. Doar în primele trei luni din 2026, în Prahova au fost înregistrate 16 astfel de accidente, soldate cu rănirea gravă a unei persoane și rănirea ușoară a altor 17.

Situația este și mai gravă dacă privim în urmă: în 2025, patru persoane și-au pierdut viața, iar alte șase au fost rănite grav în accidente provocate de aceeași abatere.

- Publicitate -

În acest context, la data de 23 aprilie, polițiștii rutieri au intensificat controalele în zonele cu risc ridicat, în special la trecerile de pietoni unde s-au produs accidente în trecut. La nivelul întregului județ, 70 de polițiști au desfășurat acțiuni pentru prevenirea și combaterea abaterilor rutiere.

Rezultatul: aproximativ 200 de sancțiuni contravenționale aplicate într-o singură zi. Printre cei sancționați se numără și șapte șoferi care nu au acordat prioritate pietonilor angajați regulamentar în traversare. În cazul acestora, polițiștii au dispus suspendarea permisului de conducere pentru 60 de zile.

Reprezentanții Poliției atrag atenția că respectarea regulilor de circulație este esențială pentru prevenirea tragediilor. Atât șoferii, cât și pietonii trebuie să manifeste prudență în trafic, mai ales în zonele aglomerate sau cu risc crescut de accidente.

- Publicitate -

Siguranța rutieră rămâne o prioritate pentru Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, în condițiile în care neacordarea priorității pietonilor continuă să producă accidente grave în județ. Obiectivul acestor acțiuni rămâne reducerea numărului de accidente și protejarea vieții participanților la trafic.