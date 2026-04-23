Legea împotriva femicidului, promulgată de președintele Nicușor Dan

Joi, 23 aprilie 2026, președintele Nicușor Dan a promulgat legea femicidului. „Acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp ignorată”, a scris șeful statului pe o rețea de socializare. Noua lege a introdus termenul de femicid în legislație și pedepsește femicidul la fel ca omorul calificat.

„Am promulgat astăzi Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced.

Violența împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare și degradante comportamente. Acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată, cu consecințe dramatice”, a scris președintele.

El a subliniat importanța noii legi. „De aceea, și ca un act de recunoaștere a unei realități dureroase pe care avem obligația să o îndreptăm, este extrem de necesară o lege care să stabilească pedepse aspre și să promoveze măsuri de prevenire a femicidului și a violenței domestice”, a completat șeful statului.

Camera Deputaților a trecut această lege în urmă cu o lună. De atunci aceasta s-a aflat în analiza președintelui. „Salut inițiativa parlamentarilor care au înțeles gravitatea acestui fenomen și au realizat modificările legislative care se impun”, a trensmis Nicușor Dan.

„Această lege transformă angajamentul statului român de a garanta siguranța femeilor și copiilor într-un mecanism concret de prevenție, oferind autorităților instrumentele necesare pentru a interveni la timp, înainte ca violența să devină o tragedie.

Este un pas deosebit de important către conștientizarea cauzelor abuzurilor și violenței îndreptate împotriva femeilor, dar și către o justiție mai eficientă, mai umană, care nu doar sancționează dur agresorii, ci înțelege și previne activ suferința celor mai vulnerabili dintre noi”, a conchis președintele României.