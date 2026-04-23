Ce se întâmplă cu sistemul antigrindină din Prahova? Conferință organizată de Observatorul Prahovean [LIVE VIDEO]

Observatorul Prahovean organizează astăzi, 23 aprilie, conferința cu tema „Programul antigrindină în Prahova, încotro?”, un eveniment dedicat dezbaterii situației actuale a sistemului antigrindină din județul Prahova și a soluțiilor posibile pentru perioada următoare.

Evenimentul are loc la Hotel Central din Ploiești și este moderat de jurnaliștii Observatorul Prahovean, Marius Nica și Corina Matei.

Conferința își propune să reunească la aceeași masă reprezentanți ai autorităților centrale și locale, specialiști, fermieri, viticultori, producători și parlamentari, pentru o dezbatere privind situația actuală a programului antigrindină în județul Prahova.

Ce teme vor fi discutate

În cadrul conferinței vor fi abordate mai multe teme importante:

Ce s-a întâmplat cu sistemul antigrindină din Prahova?

Există sau nu o bază științifică suficientă pentru funcționarea sistemului?

Ce facem de aici înainte: reluare, reformă sau înlocuire?

Dezbaterea se va încheia cu o sesiune de întrebări și răspunsuri, în cadrul căreia participanții vor putea adresa întrebări invitaților.

Cine participă la conferință

Au confirmat prezența prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, Daniel Mario Soare, Violeta Mușat, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, deputații USR Felix Bulearca și George Marussi, reprezentanți ai Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor și ai societății Electromecanica Ploiești, producătorul rachetelor antigrindină.

Vor fi prezenți, de asemenea, reprezentanți ai Asociației Producătorilor Agricoli de Cereale și Plante Tehnice din județul Prahova, Organizației Naționale Interprofesionale Vitivinicole, Asociației Dealu Mare, apicultori și reprezentanți ai cramelor Feruccio, SERVE și Bolgiu

Evenimentul este transmis LIVE pe platformele Observatorul Prahovean.