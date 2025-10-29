Prahova, în top pe harta femicidului în 2025. Sute de ordine de protecție emise

Patru femei din Prahova, ucise de foști sau actuali parteneri, de la începutul lui 2025. Alte trei tentative de omor, tot în Prahova, tot asupra femeilor. Toate pot fi încadrate drept femicid. Județul, potrivit unei investigații Snoop, figurează pe locul al treilea cu cele mai multe crime și tentative, după Iași și București. Dacă ne raportăm, însă, strict la cazurile de omor, Prahova se află, în 2025, pe locul 1 cu patru femei care și-au pierdut viața, ucise de cei care le-au fost parteneri de viață.

Sunt date sumbre, sunt date care arată că, din păcate, încă nu putem vorbi de prevenție pentru ca statul să nu mai intervină tardiv, după producerea unei tragedii.

Sunt multe femeile care urlă după ajutor, sunt, însă, poate și mai multe cele care îndură violența domestică de frică, de rușine, de teama că nu se pot descurca singure, (mai ales când sunt și copii la mijloc), dar și din cauza neîncrederii în autoritățile plătite să le sprijine.

În Prahova, cele patru cazuri de femicid au fost de o violență extremă. La începutul anului, o femeie în vârstă de 34 de ani, din Câmpina, mamă a trei copii, a fost ucisă de partenerul ei, deși aceasta avea un ordin de protecție împotriva lui. Tragedia a avut loc în ianuarie 2025, iar victima a fost înjunghiată cu zeci de lovituri de cuțit.

O altă dramă a avut loc în martie 2025. Pe fondul geloziei, un bărbat de 53 de ani, din localitatea Valea Călugărească, și-a lovit soția, în vârstă de 46 de ani, și a strâns-o de gât până a lăsat-o inconștientă. Medicii nu au putut face altceva decât să constate decesul.

În iunie, o altă crimă a șocat întreaga comunitate. O tânără de doar 22 de ani, însărcinată, a fost ucisă în stradă, cu toporul, de fostul partener. Totul s-a întâmplat sub privirea copiilor și mamei sale. Agresorul a mărturisit că era furios, pentru că femeia nu voia să se întoarcă la el. Chiar dacă nu avea ordin de protecție, totuși, din 2022 și până în momentul crimei, au existat 4 apeluri la 112, în urma cărora fie tânăra, fie mama ei, au cerut intervenția oamenilor legii.

În septembrie, în comuna Baba Ana, un bărbat de 53 ani a omorât-o pe femeia cu care avea o relație. După ce a lovit-o cu mașina, bărbatul a coborât și a lovit-o cu pumnii și cu picioarele. Apoi a mai urcat la volan și a trecut încă o dată peste trupul femeii. Ea s-a stins în aceeași seară, la spital. Bărbatul a fost prins într-o comună învecinată, arestat și este judecat pentru omor calificat, cu premeditare și cruzimi.

Alte femei din Prahova au reușit să scape cu viață din mâinile agresorilor, cu traume, însă, pe care nu le vor uita vreodată. La Surani, un individ și-a atacat cu cuțitul fosta concubină pe motiv că nu voia să mai revină la el, în timp ce o femeie din Ploiești a scăpat la limită de furia unui vecin. În luna iulie, aceasta a fost stropită cu diluant și amenințată că i se va da foc.

Andrei Banu, fost ofițer criminalist: „Nu există o tipologie a criminalului. Există, însă, o predispoziție a individului către violență, iar la formarea unui astfel de comportament contribuie mediul. Între normalitate și anormalitate diferența este foarte subțire. Acești oameni, care ajung să ucidă, pot conviețui cu noi. Sunt atât de bine camuflați. Diferența se face la un moment dat, când se produce declicul.

Unii ucid din impuls, furie, sau teamă. Alții planifică în avans fiecare pas, pentru a crește șansele de reușită și a reduce riscurile. Un individ poate ajunge să ucidă din motive psihologice, sau influențat de factori sociali, de mediul în care crește, de traume sau de tulburări psihice.

E importantă educația civică, dar, la noi, ea nu prea mai există. Conduita unui individ violent paote fi sesizată de ceea ce înseamnă vecinătate, sau acel așa zis sindrom al privitorului, cum e numit în cărțile de specialitate. La noi, însă, de teamă, lumea nu se mai bagă atunci când au loc acte de violență în familie. Iar autoritățile, din nefericire, reacționează tardiv, fiindcă, la fel, nu prea mai avem noțiunea de prevenție”.

Sute de ordine de protecție cerute în 2025

Observatorulph.ro a solicitat Inspectoratului Județean de Poliție Prahova informații cu privire la ordinele de protecție cerute în 2025 de către femei care au simțit că viața le este pusă în pericol din cauza agresivității actualilor sau foștilor parteneri. Au fost și sunt sute de astfel de ordine provizorii. 112 au fost ulterior transformate în ordine de protecție definitive de către instanța de judecată.

Cinci astfel de ordine de protecție au fost revocate la solicitarea victimei. O explicație cu privire la un astfel de fenomen a oferit-o tot Andrei Banu, fost ofițer criminalist.

„E vorba de o formă de manipulare a agresorului, care se joacă cu mintea victimei și îi promite că se va schimba, că nu o va mai lovi, că se va comporta impecabil. Asta, evident, până la primul declic ce declanșează iarăși violența și care apare inevitabil în cazul unor astfel de indivizi”.

17 indivizi, reținuți sau arestați preventiv pentru încălcarea ordinului de protecție

Față de persoanele care au încălcat ordinul de protecție, tot IPJ Prahova a transmis că, de la începutul anului până în prezent, 12 astfel de persoane au fost reținute pentru 24 de ore, alte 5 au fost arestate prevenitiv pentru 30 de zile, iar 8 au primit măsura controlului judiciar.

În ceea ce privește monitorizarea agresorilor, din totalul ordinelor de protecție provizorii, în 56 de cazuri s-a dispus purtarea unui dispozitiv de monitorizare electronică, iar din ordinele de protecție emise de instanță, 59 de persoane au fost obligate la monitorizare electronică