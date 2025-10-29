Incendiul de la depozitul de deșeuri din Aricești, lichidat după șase zile

Incendiul care a izbucnit joia trecută la un depozit de deșeuri din Ariceștii Rahtivani a fost lichidat abia în această seară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a anunțat că intervenția de la depozitul companiei Coseco Waste SRL s-a încheiat în această seară, la ora 18:30. ”Toate forțele și mijloacele se retrag la bază” au transmis reprezentanții pompierilor.

În urma activității de cercetare desfășurate după lichidarea incendiului, s-a stabilit drept cauză probabilă de incendiu autoaprinderea (reacție chimică dintre substanțe).

Reamintim că, vineri după amiază, Prefectura Prahova anunța depășiri la amoniac și monoxid de carbon în urma măsurătorilor efectuate în zona din vecinătatea depozitului de deșeuri cuprins de flăcări.

Cui aparține depozitul

Pentru că au fost degajări mari de fum, ISU Prahova a emis la momentul respectiv și un mesaj Ro Alert pentru populația din zonă. Suprafața afectată de incendiu a fost de peste 3500 de metri pătrați.

Potrivit listafirme.ro, Coseco Waste are ca obiect tratarea deșeurilor și fabricarea altor produse din lemn, din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite. Unic acționar și administrator al firmei este Iulian Tudor Costin. Compania a avut o cifră de afaceri anul trecut de 13,9 milioane de lei, un număr mediu de 48 de angajați și figurează cu datorii de 23 de milioane de lei.

Ce fel de deșeuri au ars

Potrivit descrierii de pe site-ul companiei, la depozitul din Aricești ajung deșeuri municipale nereciclabile, masă lemnoasă, deșeuri agricole, deșeuri industriale și comerciale.

Acestea sunt ”stocate temporar în spații de depozitare adecvate, sortate în funcție de starea fizico-chimică, gradul de contaminare și potențialul pentru reutilizare. Deșeurile sunt transformate în produse energetice personalizate, în funcție de cerințele beneficiarului și în conformitate cu legislația națională și europeană”.

Primarul comunei Aricești, acuzații grave

Contactat de Observatorul Prahovean, primarul comunei Ariceștii Rahtivani, Gheorghe Orbu, a lansat acuzații grave la adresa operatorului economic.

„Din punctul meu de vedere, acest depozit în care sunt arse tot felul de materiale plastice, textile, pet-uri, folii de plastic, cartoane, cabluri, chiar și anvelope, nu este în legalitate, lucru pe care noi, Primăria, îl susținem de multă vreme.

E amplasat foarte aproape de zona intravilană, iar capacitatea de deșeuri depășește cu mult posibilitatea de ardere a lor. Mai mult, prin procedeul de procesare, evacuează noxe în atmosferă și fum gros, cu impact asupra populației și a mediului. Am avut proces cu ei, l-am câștigat anul acesta, există și o HCL, dată în 2024, prin care am interzis aducerea de deșeuri menajere și periculoase în acest punct” a spus edilul.