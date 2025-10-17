TCE și Termo, vizate de acuzații grave ale city managerului Ploieștiului

Invitat în podcastul Observatorul Prahovean, Sorin Dumitrașcu, city-managerul Primăriei Ploiești, a făcut o serie de dezvăluiri privind ”găurile negre” din bugetul local: Termo și TCE Ploiești.

”Aruncăm bani pe lipsă de performanță. Tot timpul s-au plâns că nu ne dă primăria bani că altfel totul ar fi perfect, găsim foarte multă ineficiență. Găsim la Termo pierderi din producția de energie electrică, deși ar trebui să facă profit, găsim rețele care au pierderi mari, găsim contracte care trebuie discutate, adică sunt valori nefiresc de mari. Sunt sume de milioane în condițțiile în care ar trebui să fie de sute de mii” a spus Dumitrașcu.

”Același lucru se întâmplă și la TCE. Dacă intri în zona de audit descoperi probleme cu înregistrările contabile, dacă verifici partea de operațional descoperi că niciun document de bază nu este completat corespunzător, ceea ce înseamnă pierderi” a acuzat city managerul.

Dumitrașcu a susținut că în fiecare lună diferența dintre cheltuieli și venituri la Primăria Ploiești este de 15 milioane de lei.

Emisiunea poate fi urmărită aici: