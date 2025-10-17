Podcast Ploieștiul Nostru: G.O.A.T., festivalul de film al elevilor

În cadrul celui mai recent podcast „Ploieștiul Nostru”, Alesia Marin, realizatoarea acestuia, le are invitate pe Natalia Fâcă și Andreea Bășcău, organizatoarele festivalului de cinematografie G.O.A.T.

În cadrul emisiunii, tinerele discută despre maniera în care este percepută arta în România, despre lipsa de oportunități în ceea ce privește crearea de filme și despre conceptul care stă la baza evenimentului organizat de ele.

G.O.A.T. Film Festival, unde G.O.A.T. vine de la „Generating Opportunities for Artistic Talents”, este o inițiativă creată de tineri ca răspuns la lipsa de oportunități artistice pentru tineret în regiunea noastră. Acest proiect constă într-un concurs de scurtmetraje pe teme sociale de actualitate, precum sănătatea mintală, schimbările climatice, libertatea în presă și discriminarea.

În cadrul celei de-a doua ediții, G.O.A.T. Film Festival este împărțit în două categorii: G.O.A.T. Highschool și G.O.A.T. University. Participanții trebuie să trimită scurtmetrajele până la data de 1 noiembrie, iar durata acestora nu trebuie să depășească 15 minute.

Pe 22 noiembrie va avea loc evenimentul „G.O.A.T. Gala”, festivitatea de premiere a filmelor câștigătoare. Participanții au șansa de a câștiga unul dintre următoarele premii:

Marele Premiu, constând din primele trei locuri: Premiul I – 3500 de lei, II – 2500 de lei și III – 1500 de lei, scurtmetrajul este excepțional din toate punctele de vedere și reușește să cuprindă și să reprezinte esența temei alese.

Premiul pentru Cea Mai Bună Imagine, în valoare de 800 de lei– acordat scurtmetrajului care se remarcă prin calitatea vizuală și creativitatea cadrelor, reușind să transmită puternic mesajul ales prin imagine.

Premiul pentru Cea Mai Bună Actorie, valorând 800 de lei– oferit filmului în care interpretarea actorilor este convingătoare, autentică și emoționantă, adăugând profunzime poveștii.

Premiul pentru Cea Mai Bună Coloană Sonoră, constand in suma de 800 de lei– destinat producției care folosește muzica și sunetele într-un mod original și expresiv, amplificând atmosfera și emoția scurtmetrajului.

Organizatorii pun la dispoziția participanților și workshopuri pentru perfecționarea abilităților tehnice, desfășurate alături de specialiști în domeniu, precum Diana Caravia, producer la microFILM, și Alexandru Baciu, unul dintre cei mai prolifici scenariști români.

Aceste workshopuri au scopul de a informa publicul larg cu privire la cinematografia românească și la procesul de realizare din spatele unui film și de a pune la dispoziție toate informațiile necesare participării la concurs.