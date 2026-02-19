Gafă! Donald Trump i s-a adresat președintelui Nicușor Dan cu: ”Domnule prim ministru…”

Preşedintele român, Nicuşor Dan, se află azi la Washington, la aşteptatul summit al Consiliului de Pace, stabilit de preşedintele american, Donald Trump. Președintele SUA a stârnit zâmbetele participanților, în momentul în care i s-a adresat președintelui României, Nicușor Dan.

La summit, participă reprezentanţi din peste 35 de ţări, fie la nivel de şefi de stat, ca România, fie la nivel de miniştri de externe sau consilieri în probleme de securitate.

La începutul discursului, preşedintele Donald Trump s-a concentrat pe prieteniile personale cu alţi lideri ai lumii și a recunoscut chiar că susţine, politic, unii lideri din sală, dându-i drept exemplu pe prim-ministrul Viktor Orban şi pe preşedintele argentinian, Javier Millei.

Acesta a recunoscut că unele ţări nu se află în sală, spunând că acestea „se joacă”, dar, în cele din urmă, vor accepta invitaţia. Mai multe ţări ale UE au refuzat invitaţia de a participa la Board of Peace, azi Franţa chiar criticând participarea unui reprezentant al Consiliului European la summit.

Gafa lui Donald Trump

România este singura ţară din UE, cu rol de observator, care a acceptat invitaţia la eveniment la nivel de şef de stat. Potrivit Calea Europeană, el va avea şi un discurs. Cu toate acestea, Donald Trump l-a numit, eronat, „prim-ministru”, în loc de „preşedinte”, când a prezentat participanţii la summit.

Prezenţa lui Nicuşor Dan la summit a fost criticată aspru de unii experţi, dar apreciată de alţii. Preşedintele pare că încă joacă o carte a „echilibriului”, încercând să relaţioneze atât cu UE, cât şi cu SUA.