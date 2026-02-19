UPG Ploiești bate recordurile la angajare: 98% dintre absolvenții IT își găsesc job în 6 luni

Într-o perioadă în care angajatorii caută din ce în ce mai mult competențele reale ale studenților ieșiți de pe băncile școlii, nu doar informații înmagazinate și diplome, tot mai multe universități își regândesc strategia educațională și pun accent tot mai puternic pe activitățile practice desfășurate în laboratoare. Se întâmplă acest lucru și la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, unde studenții nu sunt doar simpli spectatori ai teoriei predate la cursuri, ci participă activ, în funcție de specializarea aleasă, la experimente, proiecte și simulări care reproduc situații din viața profesională reală.(VIDEO la finalul textului)

- Publicitate -

Spre exemplu, în laboratorul de Tehnologii Digitale Avansate din cadrul Departamentului Automatică, Calculatoare și Electronică, aflăm de la Emil Pricop, conferențiar universitar, că sala în care învață sutele de studenți care au ales să se perfecționeze în acest domeniu nu este doar un spațiu de studiu, ci un mediu de formare profesională autentică. Studenții nu doar învață să scrie cod, ci învață să gândească soluții, să colaboreze și să inoveze.

Laborator, echipat cu stații de lucru performante, servere dedicate pentru proiecte complexe și infrastructură de rețea de mare viteză

„Studenții învață totul despre programarea calculatoarelor și limbaje de programare, împreună cu tehnologii avansate, cum ar fi instrumentație virtuală sau interacțiune om-calculator. Practic, tot ce ține de dezvoltarea tehnologiilor de comunicație între om și computer.

- Publicitate -

Software-ul utilizat acoperă domenii variate – de la programare și baze de date până la inteligență artificială, securitate cibernetică și dezvoltare web.

Se pot simula, deopotrivă, diverse sisteme tehnice și se studiază tot ce ține de securitatea sistemelor de automatizare și protecție a infrastructurilor critice, mai ales la nivel de masterat.

Putem testa aici, în cadrul laboratorului, securitatea sistemelor cu mașini virtuale, fără să atacăm ceva real. Atacăm doar sisteme simulate”, spune Emil Pricop.

- Publicitate -

UPG primește sponsorizări pentru că oferă companiilor forță de muncă bine pregătită

Profesorul universitar mai adaugă faptul că laboratorul unde sunt formați viitorii IT-iști a fost dotat la standarde de top datorită unei sponsorizări făcute de o mare companie.

„Am fost onorați să aflăm că foști studenți de-ai noștri s-au angajat imediat după finalizarea studiilor și, datorită performanțelor acestora, sunt companii care s-au întors către universitate și au dorit să facă sponsorizări. Asta pentru că au fost foarte mulțumite de forța de muncă bine pregătită care a ieșit de pe băncile UPG Ploiești.”

Studenți din Vietnam sau Turkmenistan, pasionați de IT

În laboratorul de Tehnologii Digitale Avansate din cadrul Departamentului Automatică, Calculatoare și Electronică din cadrul UPG Ploiești nu învață doar studenți români. Pasionați de domeniul IT sunt și cursanți care au venit să studieze la universitatea ploieșteană din țări precum Vietnam, Turkmenistan sau Uzbekistan.

- Publicitate -

„Vin la noi pentru că partea de automatizare este strâns orientată spre industria de petrol și gaze. Avem în anul I undeva la 10 studenți din astfel de țări. Spun că au ales România, UPG Ploiești, dat fiind renumele pe care l-a căpătat universitatea de-a lungul timpului. În plus, șansele de angajare pe care le au, după studii, sunt foarte mari.

Undeva la 98% dintre absolvenți reușesc, în primele șase luni, să își găsească un job în companii de top, ceea ce nu e puțin lucru”, mai spune Emil Pricop.

În acest an universitar, la specializarea Automatică, Calculatoare și Electronică au fost admiși 120 de studenți, atât pe locuri la buget, cât și cu taxă. În total, pe cei patru ani de studiu, sunt peste 270 de tineri care visează la o carieră în domeniul IT-ului.

- Publicitate -

Alți 160 de cursanți urmează această specializare la frecvență redusă. Dacă până în urmă cu câțiva ani mulți dintre tineri erau atrași să lucreze în străinătate, acum „avem o balanță echilibrată. Sunt care aleg o carieră peste hotare, dar avem studenți atrași să lucreze în companii de top din România”, a concluzionat Emil Pricop, director al Departamentului Automatică, Calculatoare și Electronică din cadrul UPG Ploiești.