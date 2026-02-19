Ploiești, 1968 vs. 2026: Anul în care orașul inaugura un complex unic în România. Ce s-a ales azi de simbolurile Nordului

Ploieștiul anului 1968, un oraș în plină expansiune: Într-o perioadă în care dezvoltarea urbană este din nou temă centrală pe agenda publică, o privire în arhive arată că anul 1968 a fost unul dintre cele mai dinamice din istoria modernă a orașului Ploiești.

Imagini video de arhivă, din 1968, arată un Ploiești în plină dezvoltare urbanistică.

Documentele și relatările vremii consemnează un ritm accelerat al construcțiilor: mii de locuințe ridicate într-un singur an, șantiere deschise în mai multe zone și o expansiune urbană fără precedent.

Ținta anunțată atunci era de aproximativ 12.000 de apartamente noi, pe fondul creșterii populației și al dezvoltării economice accelerate.

Inaugurări istorice

Complexul Nord și cel mai mare magazin cu autoservire din România 1968 a fost și anul inaugurării Complexului Nord, un pol comercial și social care avea să devină reper pentru generații întregi.

Tot atunci era deschis Restaurantul Nord, iar orașul consemna lansarea celui mai mare magazin cu autoservire din România, un simbol al modernizării comerțului și al schimbării stilului de viață urban.

Industria dicta ritmul orașului

În paralel, industria ploieșteană era în plină expansiune. Platformele petroliere și petrochimice din zonă consolidau statutul orașului drept unul dintre cele mai importante centre industriale ale României.

Investițiile în producție mergeau mână în mână cu cele în infrastructură, iar dezvoltarea economică dicta ritmul construcțiilor.

Nordul în 2026: transformare sau stagnare?

Imaginile de arhivă pe care le găsiți la finalul articolului surprind acele momente. La 58 de ani distanță, în 2026, în linii mari, zona de nord prezentată în filmarea din ’68 pare că nu a evoluat. S-a transformat doar, iar amprenta timpului este clară.

Blocurile sunt aproape la fel. Elementele de design arhitectural sunt tot acolo, mărturie peste timp. Magazinul unic în țară acum 58 de ani găzduiește acum un amanet, o farmacie și un magazin cu marfă din China. Și aici, elementele de fațadă, futuriste acum o jumătate de secol, sunt singurele care mai amintesc de o epocă de mult apusă.

Cât despre faimosul Restaurant Nord, nu s-a mai păstrat nimic din vechea arhitectură. Totul a fost transformat și placat cu diferite materiale. Spațiul găzduiește un cazinou – sală de jocuri, dar și un restaurant cu specific turcesc.

1968, un reper al ambiției urbanistice

Paralela dintre 1968 și 2026 ne poate pune pe gânduri. Nu s-a construit nimic nou, doar am cosmetizat ce exista acum 58 de ani.

Privit din 2026, anul 1968 rămâne un reper al ambiției urbanistice, un moment în care construcțiile, industria și comerțul au fost puse pe primul plan, iar orașul s-a extins rapid.