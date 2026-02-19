- Publicitate -
Peste 7.700 de gospodării prahovene sunt încă afectate de avarii la rețeaua electrică

avarie electrica

În cursul serii de joi, în Prahova, din cauza fenomenelor meteo din ultimele zile, încă nu se reușise reluarea furnizării energiei electrice în mai multe zone din 11 localități. Situația centralizată la ora 18 nu dă speranțe imediate pentru prahovenii rămași fără curent electric.

La primele ore ale dimineții, erau peste 20.000 de gospodării afectate. În cursul zilei de joi, problemele fuseseră rezolvate pentru aproape două treimi din aceste gospodării.

Cei mai mulți abonați afectați sunt din localitățile: Șirna, Dumbrava, Mălăiești, Buștenari, Cărbunești, Runcu, Pantazii, Valea Călugărească, Negoiești.

Centralizarea arată că 7.727 de abonați sunt și în prezent nealimentați cu energie electrică.

În prezent, 59 de echipe acționează în teren pentru a depista cu exactitate unde au fost rupte cablurile de alimentare, unele dintre acestea în zone greu accesibile.

Citește și cum în alte localități, sătui să aștepte echipele Electrica, oamenii au plecat pe teren să identifice avariile. Detalii aici: Comuna din Prahova unde primarul și sătenii au ieșit prin nămeți să caute avaria care a lăsat 5.300 de oameni fără curent

Revenim cu detalii pe măsură ce intervențiile vor fi finalizate cu succes.

  1. Care 59 ca la Electrica Tatarani sunt 2 echipe,poate 59 in toata tara..
    Se plangea cineva ca are un fir rupt in loc Pietrosani si nu a venit nimeni dupa 48 de ore mai ales ca prezinta un risc major de electrocutare..

