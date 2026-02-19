Peste 7.700 de gospodării prahovene sunt încă afectate de avarii la rețeaua electrică

În cursul serii de joi, în Prahova, din cauza fenomenelor meteo din ultimele zile, încă nu se reușise reluarea furnizării energiei electrice în mai multe zone din 11 localități. Situația centralizată la ora 18 nu dă speranțe imediate pentru prahovenii rămași fără curent electric.

La primele ore ale dimineții, erau peste 20.000 de gospodării afectate. În cursul zilei de joi, problemele fuseseră rezolvate pentru aproape două treimi din aceste gospodării.

Cei mai mulți abonați afectați sunt din localitățile: Șirna, Dumbrava, Mălăiești, Buștenari, Cărbunești, Runcu, Pantazii, Valea Călugărească, Negoiești.

Centralizarea arată că 7.727 de abonați sunt și în prezent nealimentați cu energie electrică.

În prezent, 59 de echipe acționează în teren pentru a depista cu exactitate unde au fost rupte cablurile de alimentare, unele dintre acestea în zone greu accesibile.

Revenim cu detalii pe măsură ce intervențiile vor fi finalizate cu succes.