Primele persoane reținute după explozia blocului din Rahova

Trei persoane au fost reținute de procurori după explozia blocului din Rahova soldată cu moartea a trei persoane şi cu rănirea altor 15.
- Publicitate -
Potrivit unor surse judiciare, citate de Antena 3, cei trei sunt un angajat al companiei de distribuție de gaze, Distrigaz și alți doi angajați ai firmei private, care s-au deplasat la blocul care ulterior a explodat și care nu au luat măsuri.
Reamintim că astăzi au fost efectuate mai multe percheziții în acest dosar, inclusiv în Prahova.
- Publicitate -
Percheziții, inclusiv în Prahova, în dosarul exploziei din Rahova