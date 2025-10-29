- Publicitate -
Primele persoane reținute după explozia blocului din Rahova

Marius Nica
explozie

Trei persoane au fost reținute de procurori după explozia blocului din Rahova soldată cu moartea a trei persoane şi cu rănirea altor 15.

Potrivit unor surse judiciare, citate de Antena 3, cei trei sunt un angajat al companiei de distribuție de gaze, Distrigaz și alți doi angajați ai firmei private, care s-au deplasat la blocul care ulterior a explodat și care nu au luat măsuri.

Reamintim că astăzi au fost efectuate mai multe percheziții în acest dosar, inclusiv în Prahova.

Percheziții, inclusiv în Prahova, în dosarul exploziei din Rahova

