Percheziții, inclusiv în Prahova, în dosarul exploziei din Rahova

Explozia care s-a produs, în urmă cu aproape două săptămâni, la un bloc din Rahova, s-a soldat victime și distrugeri majore. Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 8 percheziții domiciliare, inclusiv în Prahova.

Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează, miercuri dimineață, 8 percheziții domiciliare, la persoane fizice și jurdice, în cadrul dosarului penal, întocmit în urma exploziei din Rahova.

„Dintre cele 8 percheziții, 4 sunt efectuate în București, 2 în Ilfov și câte o percheziție în județele Prahova și Teleorman. Activitățile vizează ridicarea de documente și unități de stocare.

După efectuarea perchezițiilor, 6 persoane vor fi conduse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru continuarea cercetărilor”, a precizat IGPR

În urma tragicului eveniment, Poliția Română și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au derulat mai multe activități, în cadrul dosarului penal, respectiv cercetarea la fața locului și audierea unor persoane.

În cauză, potrivit unor surse, sunt cercetate procedurile și verificările efectuate de Distrigaz înainte de producerea exploziei, dar și la firma și angajații care au efectuat intervenția la rețeaua de gaze.