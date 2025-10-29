Criterii pentru acordarea locuințelor sociale, în 2026, la Ploiești

La Ploiești vor fi stabilite criteriile de eligibilitate și ierarhizare în baza cărora vor fi acordate locuințele sociale în 2026. Proiectul de hotărâre se va afla, joi, 30 octombrie, pe ordinea de zi a Consiliului Local Ploiești.

- Publicitate -

Acordarea locuințelor sociale la Ploiești are la bază o serie de criterii de eligibilitate. Din start trebuie spus că sunt îndreptățite să solicite o locuință socială persoanele majore care au domiciliul în municipiul Ploieşti.

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești, de joi, 30 octombrie, figurează un proiect de hotărâre prin care sunt propuse criteriile de eligibilitate, dar și modalitatea de calcul a punctajelor stabilite în funcție de criteriile de ierarhizare.

- Publicitate -

Criterii de eligibilitate pentru repartizarea unei locuințe sociale

Sunt îndreptățite să solicite o locuință socială persoanele majore şi care au domiciliul în municipiul Ploieşti.

Au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de INS în ultimul Buletin statistic, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.

Titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia – sot/ soție/ copii – nu dețin în proprietate o locuință. Fac excepție de la această normă victimele violenței domestice numai până la data finalizării partajului prin una dintre modalitățile prevăzute de lege.

Titularul cererii de locuință şi ceilalți membri ai familiei acestuia – sot/ sotie/ copii – nu au înstrăinat o locuință după data de 01 ianuarie 1990.

Titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia – soț/ soție/ copii – nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuție pentru realizarea unei locuințe.

Titularul cererii de locuință şi ceilalți membri ai familiei acestuia – soţ/ soție/ copii – nu dețin, în calitate de chiriaş, o altă locuință din fondul locativ de stat.

Criterii de ierarhizare pentru acordarea unei locuințe sociale

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință socială care au îndeplinit în totalitate criteriile de eligibilitate.

„În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de vechimea cererii, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (zi/luna/an), având prioritate solicitantul a cărui vechime e mai mare”, se precizează în proiectul de hotărâre.

1 de 3

Cine poate fi depunctat

Proiectul de hotărâre prevede că pot fi depunctate cu 80% din punctajul total îndeplinit următoarele categorii de persoane:

- Publicitate -