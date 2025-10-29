Prahoveanul Adrian Axinia (ECR) acuză PNL de plagiat

Adrian Axinia, liderul AUR Prahova, a anunțat că europarlamanetarii formațiunii sale politice susțin demersul prin care se solicită Comisiei Europene suspendarea aplicării obligațiilor de contribuție de stocare a dioxidului de carbon impuse României și companiilor românești.

Decizia eurodeputaților Alianței pentru Unirea Românilor de vine chiar în condițiile în care, în mod evident, liberalii au plagiat inițiativa pe aceeași temă avută deja de un grup de eurodeputați ai ECR (Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni) în urmă cu o săptămână. Observatorul Prahovean a scris despre demersul AUR AICI

„Noi încercăm să fim constructivi. Vom sprijini toate demersurile care sunt bune pentru România. Îi cerem Ursulei von der Leyen să nu încerce falimentarea RomGaz și să aștepte decizia Curții de Justiție a UE după ce compania românească a dat în judecată Comisia Europeană pentru cotele de CO2 impuse. Este evident că discutăm de o tentativă a PNL de a fura ideea noastră, dar acesta este un aspect mărunt față de ceea ce considerăm că este o temă de interes național. Măcar să se rezolve această situație în folosul României. Oricum, noi ne bucurăm că mai sunt și alți colegi europarlamentari români care consideră absolut anormală activitatea actualei Comisii Europene și lucrurile puse în cârca României. Îi așteptăm să voteze alături de noi o viitoare moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen”, a declarat Adrian Axinia, liderul europarlamentarilor AUR.

Romgaz a dat în judecată Comisia Europeană la Curtea Europeană de Justiție și cere anularea regulamentului european (UE) 2024/1735 și a actelor sale de punere în aplicare. Țara noastră este unul dintre cei mai vechi producători de hidrocarburi de pe continent și se pregătește să devină din 2027 cel mai mare producător de gaz natural din Europa, cu o producție anuală de peste 8 miliarde de metri cubi. României i-a fost alocată o cotă de 10,25 milioane de tone de dioxid de carbon care ar trebui stocat pe an, reprezentând peste 20% din obiectivul total al Uniunii, deși țara noastră este responsabilă doar pentru aproximativ 3% din emisiile industriale europene din perioada de referință 2020–2023.

„Nu înțelegem comportamentul discriminatoriu al Comisiei Europene. Ne obligă să participăm la piața unică europeană, să punem gazul din Marea Neagră la comun, dar apoi ne pune nouă în sarcină să ne ocupăm și de retenția dioxidului de carbon din UE. Adică după ce ne-au rupt un picior, ne mai dau și o cocoașă în spinare și, apoi, ne pun să alergăm. Din păcate, reacția statului român este anemică, arătând o incapacitate nu doar de a-și proteja propriile interese, câteodată existând impresia că nici măcar nu înțelege ce se întâmplă”, a afirmat europarlamentarul Georgiana Teodorescu .

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor reamintește faptul că partidele vechi au mai repetat și în primăvară isprava plagiatului de acum. După ce Adrian Axinia a propus în Comisia pentru transport și turism a Parlamentului European prelungirea cu doi ani a termenelor de implementare a proiectelor de infrastructură mare prevăzute în PNRR, reprezentanții PSD și PNL au promovat un memorandum în acest sens prin care se solicita prelungirea cu 18 luni a întregului mecanism aplicabil României. Din păcate, așa cum rezultă din negocierile recent încheiate, în ciuda votului categoric din Parlamentul European, această prelungire nu va avea loc.

“Să sperăm că demersul de acum va fi încununat de mai mult succes decât memorandumul privind prelungirea perioadei de implementare a Planului Național de Redresare și Reziliență. S-au bătut cu pumnul în piept că ei salvează miliarde de euro pentru proiectele mari ale României și, într-un final apoteotic, Ursula von der Leyen le-a dat cu flit. Așa a ajuns Guvernul Bolojan să se laude că tăierea a <>7 miliarde de euro din PNRR este mană cerească. Vom vedea cu ocazia asta și cam câtă apă ține influența pe care reprezentanții PNL și PSD susțin că o au la Bruxelles”, a concluzionat Georgiana Teodorescu.