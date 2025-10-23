Magistrații deasupra tuturor. Sunt legale protestele lor?

Trăim într-o lume, și mai ales într-o țară, unde unii sunt mai egali decât alții. Dacă românilor simpli li se cere să suporte povara financiară a administrației defectuoase a țării de atâția ani, și ei acceptă, că n-au de ales, iată că la magistrați lucrurile nu stau chiar așa.

De ani de zile, cu legi date peste alte legi, magistrații români și-au securizat traiul și veniturile, astfel încât să devină aproape intangibile. Și, culmea, legile, pentru a fi modificate, trebuie să treacă tot de ei, cei care și le-au dat. Acesta este cercul vicios în care ne învârtim și care pare a nu avea soluții.

Deși s-a demonstat că pensiile magistraților în România sunt mai mari decât ale celor din alte state europene, și asta în condițiile în care venitul mediu și pensiile românilor sunt mult mai mici decât ale cetățenilor statelor respective, magistrații se opun cu vehemență reformării pensiilor proprii.

Au alături de ei, pentru susținete Curtea Constituțională a României care, surpriză, tot din magistrați este formată. Așa că… pare că totul este în zadar. Ba mai mult, s-a creat o stare de tensiune între societatea civilă, pe de o parte, și magistrați de cealaltă parte. Cei din urmă își apără veniturile (aș spune „drepturile” dar nu-s convinsă că e formularea corectă) sfidând efectiv populația de rând, care abia își duce traiul.

Este constituțional ca magistrații să-și suspende activitatea?

În zadar încearcă Ilie Bolojan să reformeze pensiile acestora, se izbește de un zid. Cum nu le-a convenit pachetul de măsuri, magistrații au protestat prin suspendarea activitatății. Cum s-ar traduce asta? Au intrat într-un fel de grevă. Dar… este constituțional oare?

Am făcut facultatea pe vremuri… pe vremurile când magistrații aveau venituri mari dar nu așa mari ca acum, de exemplu. Era o vreme când încă nu se dăduseră legi peste legi și când aceștia (magistrații) încă mai aveau o „față umană”.

În timpul facultății mi-a rămas ceva întipărit în memorie și care, acum, fără să vreau, îmi răsare din nou în contextul actual. „Noi, magistrații, ca și militarii, avem anumite obligații. Noi avem drepturile restrânse și, din această cauză, suntem și plătiți mai bine. (…) Nouă ne este interzis, prin Constituție, să facem grevă, de exemplu! (…)”, spunea, la sfârșitul anilor 1990, un profesor de drept constituțional.

Explicația lui a fost simplă, în ceea ce privește magistrații. Justiția trebuie aplicată neîntrerupt ori, dacă magistrații își suspendă activitatea pentru a protesta, afectează continuitatea justiției, ceea ce este interzis prin Constituție.

Dar cine ar trebui să verifice constituționalitatea unui astfel de gest? Tot ei, magistrații, adică tocmai cei care și-au suspendat activitatea în semn de protest, întrerupând astfel justiția. Deci, pe scurt, încălcând Constituția.

Codul Deontologic al Judecătorilor și Procurorilor

Nici în ceea ce privește respectarea Codului Deontologic al Judecătorilor și Procurorilor lucrurile nu sunt tocmai clare când vine vorba de suspendarea activității magistraților.

Cap V. art.13: „Judecătorii şi procurorii sunt datori să depună diligența necesară în vederea îndeplinirii lucrărilor repartizate, cu respectarea termenelor legale, iar în cazul în care legea nu prevede, înăuntrul unor termene rezonabile.”

Câte termene s-au depășit pe parcursul suspendării activității? Se știe oricum faptul că, în România, instanțele se mișcă greu, termenele suferă amânări din diverse motive. Tocmai de aceea, suspendarea activității a venit „ca să pună capac”

Cap VI. Art.23: „Judecătorii şi procurorii sunt datori să se abțină, potrivit legii, de la orice activitate legată de actul de justiție în cazurile care presupun existența unui conflict între interesele lor şi interesul public de înfăptuire a justiției sau de apărare a intereselor generale ale societății”.

Oare nu există un conflict de interese atunci când tot ei, magistrații, trebuie să se pronunțe în cauze cu privire la veniturile lor? Nu afirm, doar întreb.

Cine ar trebui să verifice și să se pronunțe dacă protestele magistraților sunt sau nu constituționale? Cine ar trebui să verifice și să se pronunțe dacă acestea nu încalcă și Codul Deontologic?

Normal ar fi ca veniturile magistraților, dacă tot vrem „o țară ca afară”, să se alinieze, procentual, la veniturile magistraților din alte țări. De exemplu: Cât are pensia un magistrat în Germania? Cât reprezintă procentual, față de pensia medie civilă? Păi atât să fie ți în România!

Da, nu poți da o pensie unui magistrat cât unui civil, dar nici nu poți crea prăpastia asta! Soluția este clară pentru mai toți românii. Dar ce facem?… pentru că „normalitatea” trebuie aprobată, legal, de cei care au aprobat anterior, „anormalitatea”. Cum rezolvăm această problemă?