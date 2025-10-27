Trei mese pe zi cu 22 de lei la Spitalul Județean Ploiești. Cum arată mâncarea

Într-o perioadă în care tot mai mulți pacienți din spitalele de stat din România se plâng de calitatea mâncării primite în timpul internării, la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești se întâmplă un mic miracol, zi de zi, departe de ochii publicului.

- Publicitate -

Deși au la dispoziție doar 22 de lei pe zi pentru trei mese, exact suma stabilită prin ordin de ministru pentru hrana pacienților, angajatele din blocul alimentar al celui mai mare spital din Prahova reușesc imposibilul: prepară zilnic mâncare gustoasă, variată și adaptată fiecărei diete medicale.

O vizită neanunțată care a demontat prejudecăți

În urmă cu câteva luni, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, declara public că nu își poate explica „cum într-un loc se poate și în alt loc nu se poate, cu aceeași sumă de bani”. Oficialul anunța chiar că intenționează să ia masa, personal, în unele spitale pentru a testa mâncarea oferită pacienților.

- Publicitate -

Fără a aștepta vizita ministrului, o echipă a Observatorului Prahovean a mers la Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru a vedea realitatea cu propriii ochi. Fără anunț prealabil, fără scop declarat.

Oficial, am cerut managerului spitalului, dr. Sebastian Toma, un interviu pe alte teme. Ulterior, am solicitat acordul de a intra în blocul alimentar și de a discuta cu pacienții aflați la masa de prânz. Rezultatul? Surprinzător chiar și pentru noi.

Reportajul VIDEO îl găsiți la finalul articolului.

- Publicitate -

Curățenie impecabilă și meniuri personalizate

Departe de imaginea cenușie a bucătăriilor de spital, am găsit un spațiu curat, utilaje igienizate și o echipă de oameni dedicați care, la doar câteva minute după prânz, pregăteau deja cina.

„Astăzi am gătit pentru aproape 700 de pacienți internați”, ne-a declarat Lăcrămioara Dinu, tehnicianul nutriționist al spitalului.

Ea ne-a prezentat meniurile din ziua respectivă:

- Publicitate -

„Meniul pentru masa de prânz a conținut ciorbă de perișoare și friptură de porc cu piure, pentru pacienții fără afecțiuni care impun regim. Pentru cei cu diabet, am avut ciorbă de fasole verde și pui cu mâncare de dovlecei și orez.

Cei cu afecțiuni renale sau hepatice au primit supă de zarzavat și pui cu fasole verde.

Personalizăm meniurile pentru că ținem cont de afecțiunile pacienților. La fel ca și pacienții, aceleași preparate le oferim și medicilor de gardă care stau minim 12 ore în spital.”

- Publicitate -

Preparatele nu doar sunau bine, ci arătau și miroseau apetisant. În plus, pacienții primesc zilnic iaurturi, dulciuri sau fructe, în funcție de recomandările medicale.

„Și bună, și suficientă mâncarea”, spun pacienții

Pentru ca tabloul să fie complet, am mers pe una dintre secții, alături de Loredana Ionică, directorul de îngrijiri medicale. În mai multe saloane, pacienții tocmai serveau prânzul.

- Publicitate -

„Foarte bună! De regim, dar bună. Mi-a plăcut și ciorba, nu am ce reproșa”, ne-a spus un pacient aflat în tratament.

„Și bună, și suficient de multă. Uneori chiar prea multă. Mâncăm cu plăcere, chiar dacă nu prea are sare, că e de regim, dar e gustoasă”, a completat o pacientă de pe secția de Cardiologie.

Performanță cu resurse limitate

În fiecare zi, echipa blocului alimentar pregătește trei mese consistente pentru sute de oameni, fără risipă, fără compromisuri, cu resurse financiare minime. Este dovada vie că, acolo unde există profesionalism, organizare și respect față de pacient, se poate.

- Publicitate -

Jos pălăria pentru doamnele care, în tăcere, transformă bucătăria Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești într-un exemplu de eficiență și umanitate.

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești tratează lunar mii de pacienți, iar anual, zeci de mii de oameni trec pragul unității.

Pentru fiecare dintre ei, o farfurie cu mâncare gustoasă și pregătită cu grijă face diferența între o zi obișnuită de spital și sentimentul că sunt respectați și îngrijiți așa cum merită.

- Publicitate -