Bursa Angajatorilor – Târg de joburi la Ploiești. Posturile disponibile

În perioada 24-25 octombrie, la Palatul Culturii din Ploiești, se desfășoară a cincea ediție a târgului de joburi Bursa Angajatorilor, organizat de Expo Prahova. Lista posturilor disponibile, după înregistrarea emisiunii.
Bursa Angajatorilor a fost tema și tema ediției din 22 octombrie a emisiunii Observatorul Prahovean LIVE.
Invitații lui Marius Nica au fost Claudiu Vasilescu, reprezentantul organizatorului evenimentului, Cristina Stoichici, directorul AJOFM Prahova și profesorul universitar Alin Diniță, rectorul Universității Petrol-Gaze Ploiești.
Lista posturilor disponibile:
CTP Group
Posturi tehnice și de producție:
- Operator producție
- Manipulant marfă
- Operator depozit
- Ambalator
- Confecționer paleți
- Operator mașini automate
- Stivuitorist
- Electrician
- Tehnician mentenanță
- Controlor calitate
- Gestionar
- Tipograf
Posturi administrative, middle & top management:
- Manager producție
- Manager aprovizionare și logistică
- Inginer productie / Inginer proces
- Supervizor EHS (SSM)
- Reprezentant vânzări
- Contabil senior
- Specialist Resurse Umane
- Inginer senior Java
- McDonald’s România
- Crew Member
- Young Lead
- Barista
- Responsabil Ospitalitate
- Dekomte
- Ambalator manual
- Confecționer
- Tâmplar
- CRIS-TIM
- Manager tehnic
- Operator depozit
- Șofer distribuție
- Preparator produse culinare
- Chestionar produs finit
- Manipulant mărfuri
- Personal tehnic mecanic electromecanici
- Operator producție
- Cofetar
- Bucătar
- NN Asigurări
- Consultanți financiari
- Manageri în forța de vânzări
- British American Tobacco
- Global Graduate
- Manager Producție – Șef Secție
- Coordonator Proiecte
- Șef Laborator Chimic
- Analist Raportare Financiara
- Coordonator Utilități
- Tehnician Mecanic (Calificare Strungar)
- Electrician
- Laborant Chimist
- Internship Specialist Îmbunătățire Procese
- Internship Laborant
- Internship Sustenabilitate
- Habau Group
- Consilier, expert, inspector, referent, economist în economie generală
- Inginer mecanic
- Șef șantier
- Sudor
- Lăcătuș mecanic
- Mașinist la mașini pentru terasamente
- Fierar betonist
- Dulgher
- Muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții
- Bergenbier
- Operatori
- Electricieni
- Mecanici
- Specialiști
- Analiști de calitate
- Laboranți ingineri
- Experți tehnici
- Automatiști
- Vialis
- Inginer construcții civile, industriale și agricole
- Inginer geodez/topometrist
- Inginer întocmire carte tehnică
- Inginer constructor (lucrări apa-canal)
- Muncitori calificati (lucrări apa-canal)
- Chestionar depozit
- Inspector/Expert SSM
- specialist achiziții pentru ofertare
- Coni
- Inginer CFDP
- Maistru poduri și drumuri
- Conducător auto
- Mecanic utilaje terasamente: greder, buldozer, buldoexcavator, excavator, cilindru compactor
- Electrician
- Macaragiu
- Asfaltator
- Muncitor necalificat
- General Meel
- Electricieni echipamente electrice și energetice
- Ingineri rețele electrice
- Responsabil SSM
- Electronist
- Manager proiect instalații fotovoltaice
- Industrial Montaj
- Lăcătuș mecanic
- Electrician
- Sudor argon și electric
- Inginer ofertare
- Strungar
- Inginer mecanic
- Operator NDT
- Vinci Energies
- Electrician
- Electromecanic
- Tinichigiu
- Vopsitor
- Izolator
- Ledmax
- Reprezentant vânzări
- Asistent Manager
- Specialist achiziții
- Tehnician suport IT
- Operator introducere si validare date
- Electrician
- Sortator
- Manipulant mărfuri