- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEmisiuni

Bursa Angajatorilor – Târg de joburi la Ploiești. Posturile disponibile

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean
Bursa Angajatorilor - târg de joburi
Bursa Angajatorilor - târg de joburi

În perioada 24-25 octombrie, la Palatul Culturii din Ploiești, se desfășoară a cincea ediție a târgului de joburi Bursa Angajatorilor, organizat de Expo Prahova. Lista posturilor disponibile, după înregistrarea emisiunii.

- Publicitate -

Bursa Angajatorilor a fost tema și tema ediției din 22 octombrie a emisiunii Observatorul Prahovean LIVE.

Invitații lui  Marius Nica au fost Claudiu Vasilescu, reprezentantul organizatorului evenimentului, Cristina Stoichici, directorul AJOFM Prahova și profesorul universitar Alin Diniță, rectorul Universității Petrol-Gaze Ploiești.

- Publicitate -

 

Lista posturilor disponibile:

CTP Group

Posturi tehnice și de producție:

  • Operator producție
  • Manipulant marfă
  • Operator depozit
  • Ambalator
  • Confecționer paleți
  • Operator mașini automate
  • Stivuitorist
  • Electrician
  • Tehnician mentenanță
  • Controlor calitate
  • Gestionar
  • Tipograf

 Posturi administrative, middle & top management:

- Publicitate -
  • Manager producție
  • Manager aprovizionare și logistică
  • Inginer productie / Inginer proces
  • Supervizor EHS (SSM)
  • Reprezentant vânzări
  • Contabil senior
  • Specialist Resurse Umane
  • Inginer senior Java
  1. McDonald’s România 
  • Crew Member
  • Young Lead
  • Barista
  • Responsabil Ospitalitate
  1. Dekomte
  • Ambalator manual
  • Confecționer
  • Tâmplar
  1. CRIS-TIM
  • Manager tehnic
  • Operator depozit
  • Șofer distribuție
  • Preparator produse culinare
  • Chestionar produs finit
  • Manipulant mărfuri
  • Personal tehnic mecanic electromecanici
  • Operator producție
  • Cofetar
  • Bucătar
  1. NN Asigurări
  • Consultanți financiari
  • Manageri în forța de vânzări
  1. British American Tobacco
  • Global Graduate
  • Manager Producție – Șef Secție
  • Coordonator Proiecte
  • Șef Laborator Chimic
  • Analist Raportare Financiara
  • Coordonator Utilități
  • Tehnician Mecanic (Calificare Strungar)
  • Electrician
  • Laborant Chimist
  • Internship Specialist Îmbunătățire Procese
  • Internship Laborant
  • Internship Sustenabilitate
  1. Habau Group
  • Consilier, expert, inspector, referent, economist în economie generală
  • Inginer mecanic
  • Șef șantier
  • Sudor
  • Lăcătuș mecanic
  • Mașinist la mașini pentru terasamente
  • Fierar betonist
  • Dulgher
  • Muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții
  1. Bergenbier
  • Operatori
  • Electricieni
  • Mecanici
  • Specialiști
  • Analiști de calitate
  • Laboranți ingineri
  • Experți tehnici
  • Automatiști

 

  1. Vialis
  • Inginer construcții civile, industriale și agricole
    • Inginer geodez/topometrist
  • Inginer întocmire carte tehnică
  • Inginer constructor (lucrări apa-canal)
    • Muncitori calificati (lucrări apa-canal)
    • Chestionar depozit
      • Inspector/Expert SSM
    • specialist achiziții pentru ofertare

 

  1. Coni
  • Inginer CFDP
  • Maistru poduri și drumuri
  • Conducător auto
  • Mecanic utilaje terasamente: greder, buldozer, buldoexcavator, excavator, cilindru compactor
  • Electrician
  • Macaragiu
  • Asfaltator
  • Muncitor necalificat

 

  1. General Meel
  • Electricieni echipamente electrice și energetice
  • Ingineri rețele electrice
  • Responsabil SSM
  • Electronist
  • Manager proiect instalații fotovoltaice

 

  1. Industrial Montaj
  • Lăcătuș mecanic
  • Electrician
  • Sudor argon și electric
  • Inginer ofertare
  • Strungar
  • Inginer mecanic
  • Operator NDT

 

  1. Vinci Energies
  • Electrician
  • Electromecanic
  • Tinichigiu
  • Vopsitor
  • Izolator

 

  1. Ledmax
  • Reprezentant vânzări
  • Asistent Manager
  • Specialist achiziții
  • Tehnician suport IT
  • Operator introducere si validare date
  • Electrician
  • Sortator
  • Manipulant mărfuri

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

- Publicitate -

Voxpublica

Murături și diplomație

Sorin George Botez Sorin George Botez -
Cum or fi pus-o pe doamna Toiu ministru de...

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -